La mobilisation des "gilets jaunes" samedi à Paris a déjà donné lieu à 514 interpellations et 272 placements en garde à vue. Ce nombre est déjà supérieur au total des interpellations (412) effectuées dans la capitale samedi 1er décembre.

Vers 10H25, les forces de l'ordre ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes en direction des manifestants pour les faire reculer, dans une rue perpendiculaire aux Champs-Elysées, près de l'arc de Triomphe. Certains ont répliqué en lançant des projectiles et des pétards.

Environ 1.500 personnes manifestaient en milieu de matinée sur la célèbre avenue, d'après la préfecture de police. De nombreux magasins et sites touristiques comme la Tour Eiffel ont été fermés dans la capitale dans la crainte de pillages et débordements. Des stations de métro ont été aussi fermées.

Quelque 89.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés en France dont 8.000 à Paris. Des blindés, une première, ont aussi été mobilisés.

Les autorités qui craignent de voir se reproduire dans Paris les scènes d'émeute urbaine ont renforcé les contrôles dans les gares et pratiquent la fouille systématique aux abords des lieux de manifestation.

Le dispositif de sécurité a partiellement fuité

Une partie du dispositif de sécurité des forces de police prévu pour faire face à la mobilisation attendue des "gilets jaunes" a fuité sur internet, a confirmé samedi à l'AFP la préfecture de police, précisant que le procureur avait été saisi. "Une note de service de la DSPAP (Direction de la sécurité et de proximité de l'agglomération) relative au dispositif a été divulguée sur internet. Il s'agit d'une note technique qui fait l'objet d'une large diffusion", a précisé cette source.

Selon cette même source, cette note ne concerne "qu'une partie du dispositif, en l'occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l'ensemble du territoire".

"Il a été tenu compte" de cette fuite "dans le déploiement du dispositif", a-t-elle poursuivi, la jugeant "inacceptable" et précisant que le procureur avait été saisi.

Partout dans l'Hexagone, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été décrétées, notamment à Paris où les scènes de guérilla urbaine du week-end dernier ont stupéfié le pays et l'étranger. 89.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8.000 à Paris, pour éviter de tels débordements.