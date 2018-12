La mobilisation des "gilets jaunes" samedi à Paris a déjà donné lieu à 514 interpellations et 272 placements en garde à vue. Ce nombre est déjà supérieur au total des interpellations (412) effectuées dans la capitale samedi 1er décembre.

Les forces de l'ordre ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes en direction des manifestants pour les faire reculer, dans une rue perpendiculaire aux Champs-Elysées, près de l'arc de Triomphe. Certains ont répliqué en lançant des projectiles et des pétards.

Environ 1.500 personnes manifestaient en milieu de matinée sur la célèbre avenue, d'après la préfecture de police. De nombreux magasins et sites touristiques comme la Tour Eiffel ont été fermés dans la capitale dans la crainte de pillages et débordements. Des stations de métro ont été aussi fermées.

Quelques centaines de "gilets jaunes" ont aussi envahi le périphérique parisien à proximité de la Porte Maillot, bloquant la circulation à deux reprises en fin de matinée. Après quelques minutes de blocage, ils ont été repoussés par les forces de l'ordre dans une ambiance calme.

Quelque 89.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés en France dont 8.000 à Paris. Des blindés, une première, ont aussi été mobilisés. Les autorités ont renforcé les contrôles dans les gares et pratiquent la fouille systématique aux abords des lieux de manifestation.





Nombreux blocages sur les routes et autoroutes

Echangeurs bloqués, déviations, sorties obligatoires : le réseau routier et autoroutier français connaissait de nombreux points de perturbations marquant samedi l'acte IV de la mobilisation des "gilets jaunes". Sur l'A6, au niveau de Villefranche-sur-Saône, l'autoroute était coupée dans les deux sens, et ce depuis 4H30, selon un porte-parole d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).





Un millier de "gilets jaunes" à Marseille

Un millier de "gilets jaunes" ont défilé samedi matin à Marseille depuis le Vieux Port vers la préfecture de région, précédés d'une dizaine d'ambulanciers qui ont rejoint le mouvement avec leurs véhicules, gyrophares allumés. "On n'est pas là pour casser, on doit défiler à visage découvert. Si on en voit qui cassent, ils seront sortis. Nos revendications qu'on a tous, salariés, retraités, chômeurs, chef d'entreprise de PME ou de PMI, c'est notre pouvoir d'achat, et c'est qu'on soit respecté, qu'on nous écoute. On veut vivre dignement, c'est tout", a déclaré à la foule Viva Noé, responsable d'une page Facebook "Stop au racket Méditerranée", juchée sur un plot en béton avant le départ du cortège.

Quelque 600 policiers étaient mobilisés samedi dans les Bouches-du-Rhône, selon la préfecture de police.