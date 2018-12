Après une matinée relativement calme, des heurts ont éclaté ce samedi à différents endroits de la capitale lors de la quatrième grande journée de mobilisation des "gilets jaunes", placée sous très haute sécurité. Des gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Elysées, le Drugstore de Publicis de l'avenue attaqué, des vitrines brisées avenue de Friedland, une barricade enflammée sur les Grands-Boulevards où les véhicules blindés de la gendarme ont été déployés... Des points de tension se sont soudainement créés en début d'après-midi.

Plus de 950 personnes ont été interpellées en France samedi en début d'après-midi en marge du mouvement des "gilets jaunes" et 724 placées en garde à vue, selon une source policière. A Paris, qui compte la majorité des interpellations et gardes à vue, on recensait 651 interpellations dont 536 gardes à vue à 16H15, selon la préfecture de police.

89.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8.000 à Paris appuyés par 14 "VBRG", véhicules blindés à roue de la gendarmerie. Les manifestants sont un peu moins nombreux que la semaine dernière à la même heure: 31.000 en France (contre 36.000 le 1er décembre), dont 8.000 à Paris, selon le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Prenant les devants, les autorités ont renforcé les contrôles en amont: plus de 1000 personnes ont été interpellées (720 gardes à vue) principalement car elles étaient en possession de marteau, de boules de pétanque, de pavés, de masques...

Plusieurs figures de cette contestation née sur les réseaux sociaux avaient notamment ces derniers jours appelé à défiler pacifiquement.

Plus de trois semaines après le lancement de ce mouvement pour le pouvoir d'achat né de la contestation de l'augmentation de la taxe sur les carburants, de nombreux "gilets jaunes" venaient pour la première fois manifester à Paris.

Les grands magasins parisiens resteront fermés toute la journée, du jamais vu pour un samedi précédant les fêtes. La tour Eiffel, le Louvre resteront également porte closes, tout comme de nombreux commerces et restaurants et 36 stations de métro. Plusieurs pays européens ont conseillé la prudence à leurs ressortissants, voire d'éviter Paris ce week-end.





Situation relativement calme en régions

En régions, la situation semblait relativement calme même si le réseau routier et autoroutier connaissait des perturbations dans la matinée avant des manifestations prévues dans l'après-midi dans plusieurs grandes villes.

Des dizaines de personnes ont été interpellées à Grenoble, Toulouse et Bordeaux.

Deux mille "gilets jaunes" ont défilé à Marseille, 500 à Nice, où ils ont observé une minute de silence devant le palais de la Méditerranée "pour tous les morts et blessés des manifestations depuis trois semaines".

Au sud de Montélimar, des "gilets jaunes" ont bloqué l'accès à la plateforme Amazon et celle d'Easydis, (qui approvisionne le Groupe Casino).





Macron attendu en début de semaine

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a de nouveau évoqué samedi "la dissolution" de l'Assemblée nationale, qui selon lui "s'approche comme une issue raisonnable et tranquille" à la crise.

Silencieux toute la semaine, Emmanuel Macron ne s'exprimera qu'en "début de semaine prochaine". Les concessions du gouvernement, notamment l'annulation de l'augmentation de la taxe sur les carburants, semblent n'avoir eu aucun effet, si ce n'est d'avoir fragilisé le Premier ministre Édouard Philippe qui défendait une simple suspension avant d'être brutalement désavoué par l'Elysée.

L'exécutif craint aussi une extension de la contestation à d'autres secteurs, notamment chez les agriculteurs et dans l'éducation.