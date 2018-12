Édouard Philippe a confirmé mardi matin pendant la réunion de groupe des députés LREM et MoDem, le choix du gouvernement d'un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, une revendication majeure des "gilets jaunes", ont rapporté à l'AFP des participants à la réunion.

"On doit apaiser la situation pour éviter qu'elle dégénère", a expliqué de même source le Premier ministre, qui fera une déclaration télévisée à la mi-journée.

"Le moratoire ne remettra pas en cause l'ambition de la transition écologique. Une taxe, ce n'est pas une réforme, mais un moyen de la réforme", a plaidé le chef du gouvernement.

L'annonce de ce recul, dont l'exécutif rejetait jusqu'à présent fermement l'hypothèse, intervient après plus de deux semaines de blocages et de manifestations violentes sur tout le territoire, qui ont culminé avec des scènes d'émeutes dans Paris samedi.

"Il faut donner aux Français une raison de revenir à la raison", a-t-il justifié.

"Qu'est-ce qu'on constate depuis 3 semaines ?", a interrogé Édouard Philippe, selon des participants : "On voit monter en France une colère profonde qui vient de loin, qui a longtemps été cachée par pudeur et fierté. Aujourd'hui, elle s'exprime de manière collective. Colère de Français qui ont le sentiment d'être dos au mur, qui travaillent et ne veulent pas être relégués".

Le Premier ministre était entouré lors de son intervention par les ministres Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer, François de Rugy et Marc Fesneau.

Un débat sera organisé mercredi à l'Assemblée nationale sur la crise des "gilets jaunes". Il sera suivi d'un vote des députés qui n'engagera pas la responsabilité du gouvernement.