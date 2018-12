"Gueuler pour se faire entendre": les "gilets jaunes" ont convergé samedi sur les Champs-Elysées, encadrés par un dispositif sécuritaire d'ampleur, pour l'"acte V" d'une mobilisation nationale sous l’œil inquiet du pouvoir qui espère un apaisement après les annonces d'Emmanuel Macron en faveur du pouvoir d'achat.





S'ils étaient 136.000 la semaine dernière à travers toute la France, il était difficile de prédire l'ampleur du mouvement des gilets jaunes.

Pour la cinquième semaine consécutive, aussi appelé Acte 5, les gilets jaunes protestent aujourd'hui encore à travers toute la France pour se plaindre de la baisse du pouvoir d'achat et de l'augmentation des taxes sur les carburants. Malgré l'interdiction de rassemblement qui a été dictée après l'attentat survenu à Strasbourg mardi dernier, le mouvement a pris forme dans différentes grandes villes françaises.

Ces divers rassemblements ont ainsi cours dans un contexte particulier puisqu'ils interviennent après l'annonce de réformes dictées par Emmanuel Macron cette semaine. Pour rappel le président français a annoncé la hausse du SMIC de cent euros par mois mais également la réforme de la CSG, tandis que le chef du gouvernement Édouard Philippe a lui annoncé l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant pour l'année 2019.

Même si certains gilets jaunes craignent un essoufflement du mouvement, ils se sont de nouveau rassemblés. Néanmoins on observait à 11h15 que les Champs-Elysées étaient rouverts à la circulation, les manifestants étant contenus par les forces de l'ordre sur les trottoirs de l'avenue parisienne. Leur nombre était estimé à 1000, alors qu'un mouvement de protestation avait été organisé devant l'Opéra Garnier.

Mais quelques minutes après cette réouverture, des "gilets jaunes" ont réinvesti sans heurts la chaussée sur l'avenue parisienne des Champs-Elysées, a constaté à la mi-journée un journaliste de l'AFP. Environ 200 manifestants se sont éparpillés sur la chaussée par petits groupes, dans une ambiance très calme, a constaté un journaliste de l'AFP. La partie haute de l'avenue était par ailleurs bloquée par des gendarmes tandis que la circulation était rouverte au rond-point de l'Etoile.

De nombreux commerces ont gardé portes closes, même si ça et là des magasins avaient décidé d'ouvrir, essentiellement près des Galeries Lafayette.

C'est "une mobilisation plus faible" et donc "une mobilisation des casseurs plus faibles", a déclaré la porte-parole de la PP Johanna Primevert sur BFMTV, ajoutant que les "policiers restent mobilisés". Une soixantaine de personnes ont par ailleurs été interpellées, bien loin des 500 interpellations recensées à la même heure samedi dernier, selon la PP.





"Gueuler pour se faire entendre"

"La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions: on veut plus de démocratie directe", résume Jérémy, intérimaire de 28 ans venu de Rennes "gueuler pour se faire entendre". Dans un froid mordant, des manifestants arrivaient par groupes peu après 08H00.

L'ampleur des manifestations, qui ont réuni 136.000 personnes lors des deux derniers épisodes marqués par des scènes de guérilla urbaine et un dispositif sécuritaire exceptionnel, va être scrutée de près par un exécutif en proie à une crise sociale inédite.

Autour de l'arc de Triomphe, des fourgons de gendarmes mobiles étaient positionnés peu après 07H00, tandis qu'un canon à eau était aperçu sur les Champs-Elysées, devenus au fil des semaines l'épicentre des manifestations. 8.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale, appuyés par 14 véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG).

A 100 mètres de la place de l'Etoile, à la brasserie "Le vin coeur", Maria, la responsable, craignait de nouvelles dégradations. "Dès que ça gaze, on a ordre de fermer et de remonter le store de la terrasse", témoigne-t-elle. Pour elle, "qu'ils manifestent, pas de souci, mais cette casse, c'est affligeant".

"On s'attend à un mobilisation un peu moindre mais avec des individus un peu plus déterminés", a déclaré vendredi soir le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Un "gilet jaune" du Vaucluse, Christophe Chalençon, qui fait pourtant partie des représentants "constructifs" du mouvement, a appelé à "devenir encore plus ferme", prévoyant de manifester samedi "jusqu'à la démission" du président.

Environ 69.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés, contre 89.000 samedi dernier. En régions où de nombreuses manifestations sont annoncées, des renforts sont prévus là ont eu lieu des violences, comme Bordeaux ou Toulouse.

Samedi dernier, près de 2.000 personnes avaient été interpellées, un record.