En raison des possibles manifestations des "gilets jaunes" le weekend des 15 et 16 décembre à Paris, les Affaires étrangères invitent les voyageurs à reporter leur séjour dans la capitale française ce week-end. "Les problèmes les plus importants seront vraisemblablement localisés à Paris, mais il est possible que d'autres villes soient touchées", indiquent les Affaires étrangères dans un avis publié sur leur site web.

Pour tous les déplacements en France, y compris les départements et territoires d'outre-mer, le ministère appelle les Belges à la vigilance.

Le gouvernement français n'a à ce stade pas décidé d'interdire les manifestations des "gilets jaunes" prévues samedi, mais les appelle à être "raisonnables" après l'attentat de Strasbourg et à "ne pas manifester", a indiqué jeudi le porte-parole du gouvernement français.