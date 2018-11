Environ 8.000 "gilets jaunes" étaient recensés à Paris samedi à 11H00, et 23.000 en France, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, en dénonçant les heurts sur les Champs-Elysés menés selon lui par des "séditieux" d'ultradroite qui "ont répondu à l'appel de Marine Le Pen".

Le ministre a pointé "une mobilisation de l'ultradroite" parmi les 5.000 manifestants présents sur la célèbre avenue, où les forces de l'ordre ont dû "repousser les séditieux" qui "ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen (à défiler sur les Champs, ndlr) et veulent s'en prendre aux institutions comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité".

Gaz lacrymogènes et camion lanceur d'eau

Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et utilisé un camion lanceur d'eau pour éloigner des "gilets jaunes" qui tentaient de forcer un barrage installé au rond-point des Champs-Elysées à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des "gilets jaunes" ont notamment été vus en train de desceller des pavés ou des mettre à terre des barrières de chantier.

Mais "aucun manifestant n'est dans la zone interdite par arrêté", incluant notamment les abords de l'Élysée, la partie basse des Champs-Elysées et la place de la Concorde, assurait la Préfecture de police.

Certains "gilets jaunes" dénonçaient les violences, comme Christophe, 49 ans, venu de l'Isère avec sa femme, en train de rejoindre une rue adjacente des Champs-Elysées pour éviter les gaz lacrymogènes.

"On vient juste manifester pacifiquement et on se fait gazer. On voit comment on est reçu à Paris", peste-t-il en s'éloignant.





Marine Le Pen réagit

Marine Le Pen a déclaré samedi qu'elle n'avait "jamais appelé à quelque violence que ce soit" après des heurts à Paris entre les forces de l'ordre et des "gilets jaunes", accusant le gouvernement d'organiser la tension et de faire d'elle un "bouc émissaire".

"J'ai interrogé le gouvernement vendredi pour connaitre les raisons pour lesquelles les gilets jaunes ne pourraient pas manifester sur les Champs-Elysées. Je n'ai évidemment jamais appelé à quelque violence que ce soit", a affirmé sur LCI la présidente du Rassemblement national (RN, ex FN). "On a le sentiment que le gouvernement organise la tension".