Le président élu américain Donald Trump a choisi Sonny Perdue, ancien gouverneur de Géorgie, comme secrétaire à l'Agriculture, selon les médias américains. La nomination de cet ancien démocrate devenu républicain, et favorable aux OGM, doit encore être approuvée par le Sénat. Le cabinet du nouveau président est désormais au complet. Gouverneur de Géorgie de 2003 à 2011, M. Perdue, 70 ans, est le fondateur d'une entreprise céréalière qui fabrique également des engrais. Il a fait partie du comité de conseil sur l'agriculture du nouveau président durant la campagne.

Vétérinaire de formation, il soutient les fermes industrielles, les pesticides et les cultures OGM, s'inquiète l'Organic Consumers Association. En 2009, il a signé un projet de loi empêchant les communautés locales de Géorgie de réglementer les fermes industrielles pour lutter contre la cruauté envers les animaux et la pollution. Il a en outre bénéficié des soutiens financiers de Monsanto et d'autres compagnies de pesticides pour ses campagnes de gouverneur, dénonce l'organisation.

En 2007, M. Perdue avait par ailleurs défrayé la chronique en menant une campagne appelant à prier pour mettre fin à une période de sécheresse.

L'ancien gouverneur, qui faisait face à la concurrence de l'ancien lieutenant-gouverneur de Californie Abel Maldonado, sera à la tête d'une administration disposant d'un budget de 150 milliards de dollars.

En attendant son approbation par le Sénat, le cabinet de Donald Trump est désormais au complet. Sur les 16 membres désignés, 13 sont des hommes blancs.