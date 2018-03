Près de 500 personnes ont manifesté lundi devant le Parlement britannique contre le chef de l'opposition, le député travailliste Jeremy Corbyn, l'accusant de laisser l'antisémitisme se diffuser au sein de son parti. "Jeremy Corbyn n'a pas su prendre de mesures significatives, et a laissé un espace aux racistes", a déclaré à la foule Jonathan Arkush, le président d'une organisation représentative de la communauté juive, le Board of Deputies of British Jews.

"Trop c'est trop", a-t-il entonné comme slogan, avertissant que les juifs "désertaient" le Parti travailliste.

Une cinquantaine de partisans de Jeremy Corbyn étaient venu exprimer leur soutien à leur leader, entraînant des échanges tendus entre les deux groupes et quelques accrochages physiques mineurs.

Le Board of Deputies of British Jews avait au préalable, avec une autre organisation juive, le Jewish Leadership Council, publié une lettre ouverte au ton exceptionnellement ferme dans laquelle ils accusaient Jeremy Corbyn de se trouver régulièrement "du côté des antisémites".

Le Hezbollah, le mouvement chiite libanais, "commet des atrocités terroristes contre les juifs, mais Corbyn dit que ce sont ses amis et assiste à des rassemblement en faveur du Hezbollah à Londres", accusaient les deux organisations juives.

"Il en va exactement de même pour le Hamas", le mouvement islamiste palestinien, écrivaient-elles. "Encore et encore, Jeremy Corbyn a été du côté des antisémites plutôt que du côté des juifs".

Les deux organisations affirment que les "calomnies contre les juifs" sont constantes chez les travaillistes, que ce soit sur internet ou pendant les meetings, et que seul Jeremy Corbyn, en tant que leader du parti, peut y mettre fin.

Dans un communiqué publié dimanche, le leader travailliste avait déclaré qu'il rencontrerait dans les prochains jours des représentants de la communauté juive pour tenter d'apaiser ces critiques et rebâtir un lien.

"De l'antisémitisme s'est manifesté dans des poches à l'intérieur du parti travailliste, causant de la peine et de la douleur à notre communauté juive dans le parti travailliste et dans le reste du pays", avait-il avancé. "Je suis sincèrement désolé de la douleur qui a été provoquée".