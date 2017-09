Quatre jours après l’attentat partiellement manqué dans le métro de Londres, qui a blessé vingt personnes, le "think tank" britannique Policy Exchange révèle, dans un rapport, que les Britanniques sont les premiers visiteurs européens de sites et pages Web djihadistes. L’unité antiterroriste responsable des enquêtes sur Internet en a d’ailleurs retiré 120 000 pages liées au terrorisme en 2016.

Les rédacteurs du rapport, trois chercheurs spécialistes de Daesh et des mouvements islamistes, sont formels : "Si nous négligeons les réseaux en ligne que les djihadistes utilisent pour disséminer leur système théologique, il est probable que Daesh survivra après que ses structures de gouvernement et bureaucratiques aient disparu." Un point de vue partagé par les militaires américains en charge des opérations au Moyen-Orient aussi bien que par de nombreux universitaires.

Concrètement, les rapporteurs ont dénombré entre 500 et 1 000 groupes ou réseaux actifs chaque semaine sur Internet, la plupart du temps en langue arabe. Entre mars 2016 et juin 2017, Daesh y a diffusé chaque semaine entre 90 et 240 articles, photos ou vidéos, dont "une analyse de trois pages de la loi de la charia pour justifier l’attaque du 22 mai à Manchester". Ce jour-là, un terroriste s’est fait exploser à la sortie d’un concert de l’Américaine Ariana Grande, tuant 23 personnes et en blessant 250.