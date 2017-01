Rien ne va plus entre l’Ordre de Malte et le Vatican ! Depuis le jour de la St-Nicolas, les relations entre les deux institutions aussi proches que voisines, à tous égards, à Rome - on peut voir la coupole de St-Pierre par le trou de la serrure de son siège central… - se sont singulièrement détériorées et, avec les semaines qui passent, c’est de plus en plus la bouteille à encre. Nombre de membres de l’Ordre très attachés aussi à l’Eglise catholique y ont perdu leur latin et médusés par ce qui se passe redoutent une cassure, voire un divorce qui ne servirait ni la cause hospitalière, ni celle de la foi.

Le Grand Chancelier démis…

Tout a commencé le 6 décembre dernier lorsque le Grand Maître de l’Ordre, Fra’Matthew Festing, a appelé dans son bureau le Grand Chancelier, Albrecht von Boeselager et a exigé sa démission, en présence du cardinal Raymond Leo Burke, le cardinal protecteur et représentant officiel du pape auprès de l’Ordre. Sous le regard du prélat, il a précisé que la demande avait l’appui du Saint-Siège et qu’il devait obtempérer. N’ayant même pas eu l’occasion de se défendre, Albrecht von Boeselager fut démis d’office. Il se fait que les hautes sphères vaticanes ont rapidement démenti que le pape était derrière la décision. Tout au contraire puisqu’il a lui-même demandé la mise sur pied d’une commission d’enquête, dirigée par Mgr Silvano Tomasi, délégué du nouveau dicastère pour le développement humain intégral afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

A quelques heures de Noël, l’Ordre avait rejeté la décision papale arguant que le limogeage du Grand Chancelier considéré comme un acte de gouvernement interne de l’Ordre souverain de Malte relevait de sa seule compétence. Le cardinal-secrétaire d’Etat Pietro Parolin répliqua qu’il s’agissait bel et bien d’un "ordre religieux laïc agissant au service de la foi et du Saint-Père". En clair : le Saint-Siège a son mot à dire. La partie de ping-pong s’est poursuivie depuis le début de l’année avec encore d’autres communiqués dont le dernier en date venu du Vatican confirme que le pape ne reculera pas.

Bras de fer entre le pape et les ultra-conservateurs

Que voir dès lors derrière la querelle ? En filigrane, cela ressemble à un bras de fer entre l’aile la plus conservatrice de l’Eglise et l’actuel pape de plus en plus attaqué pour son soutien aux réfugiés mais aussi pour les évolutions uniquement marquées du sceau de la miséricorde qu’il veut sur le plan de la famille et de la morale, par exemple à l’égard des divorcés remariés.

L’hebdomadaire catholique britannique "The Tablet" a jeté un pavé dans la mare romaine : Albrecht von Boeselager aurait distribué des préservatifs à des malades du sida pour prévenir des contaminations dans le cadre de trois projets de l’Ordre en Birmanie alors qu’il était grand hospitalier de l’Ordre (chargé de l’action humanitaire).

D’aucuns dans l’environnement de l’Eglise s’interrogent sur le rôle du cardinal Burke qui aurait aussi voulu torpiller la nomination de Georg von Boeselager, le frère d’Albrecht au conseil de surintendance de l’Institut pour les œuvres de religion (IOR), mieux connu comme la banque du Vatican. Il y avait été proposé avec deux autres banquiers pour remplacer d’autres membres dont les projets n’agréaient pas le pape François, n’étant pas toujours très éthiques à ses yeux.

Bien malin qui peut deviner la sortie de cette crise… Le pape François doit aussi se demander s’il fit bien en plaçant le cardinal Burke à l’Ordre de Malte. Certes en lui donnant un joli titre très honorifique, il l’avait éloigné de la Curie. Une dégradation pour ce "chouchou" de Benoît XVI appelé à Rome pour diriger le Tribunal suprême de la Signature apostolique qui s’est fait remarquer depuis 2013 par ses déclarations intempestives contre le pape actuel. Avec en point d’orgue ses doutes doctrinaux face à son document "Laetitia Amoris", partagés par un quarteron de prélats honoraires…