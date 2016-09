Guerre des mots entre Téhéran et Ryad, Zarif dénonce le "fanatisme" saoudien

International

Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a accusé les autorités saoudiennes de "fanatisme", la dernière critique en date de la guerre des mots entre les deux pays sur fond de dispute sur le pèlerinage.

En froid depuis des mois, l'Arabie saoudite, chef de file de l'islam sunnite, et l'Iran, son rival régional chiite, ont multiplié les attaques virulentes avant le début samedi du pèlerinage annuel de La Mecque, duquel sont privés cette année les Iraniens. "Il n'y a aucune ressemblance entre l'islam des Iraniens et de la plupart des musulmans et l'extrémisme fanatique que le haut dignitaire wahhabite et les maîtres saoudiens du terrorisme prêchent", a écrit M. Zarif sur son compte Twitter mardi tard le soir.

Il répondait au grand mufti d'Arabie saoudite, cheikh Abdel Aziz ben al-Cheikh, qui a affirmé que les Iraniens "ne sont pas des musulmans. Leur hostilité envers les musulmans est ancienne, plus particulièrement envers les sunnites".

L'Iran et l'Arabie saoudite sont depuis des années engagés dans des luttes d'influence par procuration, notamment dans les conflits au Yémen et en Syrie. Leurs relations se sont dégradées depuis la gigantesque bousculade qui avait endeuillé il y a un an le hajj à La Mecque, où quelque 2.300 pèlerins, dont 464 Iraniens, ont péri.

Téhéran avait ensuite accusé les autorités saoudiennes d'"incompétence" dans l'organisation du hajj.

Les deux pays n'ont pas cette année réussi à trouver un accord pour l'envoi des pèlerins iraniens à la Mecque. C'est la première fois depuis presque trois décennies que les Iraniens n'y participent pas.