Risque d’avalanche de plaintes en provenance de la Turquie, remise en cause de certains arrêts, inquiétude sur la prévalence de l’Etat de droit en Europe..., les menaces sur la Cour européenne des droits de l’homme sont réelles. Son président, Guido Raimondi, fait le point.

Le rapport annuel de la Cour acte une hausse de 23 % des affaires pendantes après plusieurs années de baisse dont on peut attribuer le mérite à la réforme mise en œuvre en 2010. Comment peut-on analyser ce nouvel afflux?

Cet afflux trouve son origine dans la situation de trois pays. Il y a beaucoup de requêtes en provenance de Hongrie et de Roumanie, dont le nombre d’affaires ont respectivement augmenté de 95 % et de 108 % en 2016. Ces affaires concernent essentiellement des questions relatives aux conditions de détention. Certes, il s’agit là d’affaires prioritaires, puisqu’elles relèvent de l’article 3 de la Convention, lequel interdit les traitements inhumains et dégradants, mais ce sont également des affaires répétitives qui reflètent des difficultés de nature systémique ou structurelle et exigent que des solutions globales soient trouvées au niveau interne. Or, nous savons tous qu’il n’existe pas de solution miracle et immédiate pour répondre à ces situations, ni dans le pays concerné, pour lequel cela implique des efforts politiques et budgétaires importants, ni à Strasbourg.

Ensuite, vient le cas de la Turquie. Ce pays avait connu, ces dernières années, une baisse considérable du nombre d’affaires pendantes en raison, principalement, de l’existence d’un recours direct devant la Cour constitutionnelle, recours que notre Cour a considéré comme effectif. Depuis la dramatique tentative de coup d’État de juillet dernier, la Turquie est remontée en deuxième position avec une augmentation très significative du nombre d’affaires. Nous avons reçu en quelques mois 7 750 nouvelles requêtes relatives aux événements post-15 juillet.





La Cour pourrait-elle connaître un engorgement tel qu’elle en perdrait toute efficacité ?

Il faut se souvenir qu’il y a cinq ans, nous avions 160 000 affaires pendantes et qu’actuellement il en reste 80 000. Certes, le chiffre est élevé, mais il y a quand même eu une amélioration.

(...)