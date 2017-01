Le second tour de la primaire de gauche en France enregistre une participation plus franche que lors du premier, la semaine dernière. Les deux candidats qui restent en lice témoignent du clivage socialiste: Benoit Hamon, grand favori, candidat “ouvert” face à Manuel Valls, plus centré, candidat “crédible”. Entre eux, une guerre de communication fait rage sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, où les hommes politiques peuvent s’exprimer sans filtre à condition de ne pas dépasser les 140 caractères.

Deux programmes radicalement opposés, mais une stratégie de vente bien rodée, au point d’hésiter, face à tel ou tel tweet, de l’identité du propriétaire. Jouez le jeu: tentez de deviner qui de Benoit Hamon ou de Manuel Valls a rédigé les dix exemples que nous avons sélectionnés ci-dessous et sans tricher, bien sûr. Les réponses sont en fin d’article. Bonne chance !

1. “Mon projet, il est laïque, il est républicain. Car la laïcité, c'est la France !”





2. "J'abrogerai #LoiTravail pour rétablir la hiérarchie des normes, mais nous préserverons les avancées."





3. "Le dossier Notre-Dame-des-Landes est dans l'impasse et apporte la discorde, je souhaite qu'il soit abandonné."





4. "Je serai implacable contre ceux qui veulent imposer leurs dogmes religieux, mais la laïcité n'est pas un glaive contre une religion."





5. "Le vote de dimanche, c'est un triple référendum. D'abord un référendum pour la place du travail dans notre société."





6. "Je n'aurai pas la main qui tremble quant il s'agira d’interdire les #Pesticides et les #PertubateursEndocriniens dangereux."





7. "Je ne veux pas être le candidat de la feuille d'impôts mais celui de la feuille de paie, avec une feuille de route sérieuse."





8. "Voulons-nous gouverner, être aux côtés des ouvriers, des salariés, des retraités ? De ceux qui attendent tant de nous ?"





9. "Cette élection présidentielle n'est pas écrite. On le voit tous les jours. Et moi, je veux gagner !"





10. "Des minorités testent la République sur la #laïcité , défendons-la mais n'en faisons pas un outil de stigmatisation."













Réponses: Manuel Valls est l'auteur des tweets n°1, 5, 7, 8 et 9. Benoit Hamon est l'auteur des tweets n°2, 3, 4, 6 et 10.