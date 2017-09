" En raison de l'ouragan Harvey, mon mari et moi avons perdu tout ce que nous avions organisé durant les six derniers mois pour notre mariage du 2 septembre. Le gâteau de mariage, l'endroit, la chapelle, les repas et d'autres petits détails étaient inclus. Ca m'a brisé le cœur, surtout de voir la chapelle du Pasteur et sa maison détruites" annonce avec tristesse Shelley Holland.





Mais plutôt que de se morfondre sur leur sort, les deux tourtereaux ont décidé de braver les éléments et d'aller au bout de leur projet, grâce à la bonne âme de l'homme d'église.





" Malgré cela, le Pasteur Jorge Cardeas et la coordinatrice Evelin nous ont trouvé une nouvelle chapelle pour quand même célébrer la cérémonie de mariage."





Le photographe a lui aussi pris la peine d'immortaliser le moment, ce qui lui a valu de chaleureux remerciements de la part du couple.

Malgré l'ouragan Harvey, qui a mis à l'eau tous leurs projets en vue de ce qui devait être une journée sans fausse note, le couple s'est dit oui dans une chapelle trouvée en dernière minute.