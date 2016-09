Hillary Clinton "en bonne santé" est "apte à servir comme présidente"

International

Hillary Clinton est "en bonne santé et apte à servir comme présidente" des Etats-Unis, a déclaré mercredi son médecin traitant, trois jours après l'annonce que la candidate démocrate à la présidence américaine souffrait d'une pneumonie.

Son médecin, Lisa Bardack, a précisé dans un courrier de deux pages transmis à la presse que Mme Clinton, qui doit reprendre la campagne jeudi, avait souffert d'une forme modérée "non contagieuse" de pneumonie, et avait été soignée par antibiotiques.

"Mon impression est que Mme Clinton reste en bonne santé", écrit le médecin, qui souligne qu'elle n'a eu cette année que des problèmes de sinusite et d'infection d'une oreille en janvier, avant sa pneumonie.

Elle précise dans son courrier daté du 14 septembre qu'elle l'a vue le 2 septembre, quand Hillary Clinton avait une légère fièvre (37,4°C), une congestion et était fatiguée.

Elle lui avait alors recommandé de se reposer et l'avait mise sous antibiotiques et médicaments anti-allergies. Quelques jours plus tard, la congestion s'est aggravée et la toux a commencé. Le 9 septembre, le médecin a revu Mme Clinton et une radio a révélé une petite pneumonie, selon Mme Bardack.

La lettre précise aussi que Hillary Clinton est en "excellent condition mentale".





Clinton reprend sa casquette de diplomate, Trump dénonce ses "échecs"

La candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton rencontrera la semaine prochaine plusieurs dirigeants internationaux dont le président ukrainien, a annoncé son équipe de campagne mercredi, marquant sa distance avec les déclarations élogieuses de son rival Donald Trump envers Vladimir Poutine.

L'ex-secrétaire d'Etat américaine "aura plusieurs entretiens bilatéraux en marge de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine", notamment avec les présidents ukrainien Petro Porochenko et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a indiqué un de ses conseillers.

Avec ces entretiens, l'ancienne chef de la diplomatie compte afficher sa maîtrise des dossiers internationaux.

Elle en profitera également pour exprimer sa solidarité envers l'Ukraine, en proie depuis deux ans à un conflit opposant ses forces armées à des séparatistes prorusses, face à un candidat républicain qui a rendu la semaine dernière un hommage appuyé au président russe Vladimir Poutine.

Hillary Clinton avait alors jugé "terrifiant" que Donald Trump puisse dire "préférer" le président russe à Barack Obama.

La rencontre prévue entre Hillary Clinton et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, accusé par des ONG de défense des droits de l'homme de diriger un régime ultra-autoritaire et répressif, est politiquement plus risquée. Mais son équipe souligne que l'Egypte reste un acteur clé dans la région.

Le candidat républicain a profité de l'annonce de ces rencontres pour dénoncer à nouveau mercredi l'"échec" d'Hillary Clinton lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, entre 2009 et 2013.

"Après quatre ans passés à servir comme secrétaire d'Etat d'Obama, l'échec de Clinton face à la Russie a laissé place à une invasion et à l'annexion de certaines parties de l'Ukraine, tandis que le gouvernement pro-occidental égyptien a été remplacé par les Frères musulmans", avant l'arrivée au pouvoir d'al-Sissi, a dénoncé le porte-parole de l'équipe de campagne de Donald Trump, Jason Miller.

"Nous avons besoin d'un dirigeant nouveau et fort sur la scène internationale, comme Donald Trump le promet, pas d'une redite des huit dernières années", a-t-il ajouté dans un communiqué.