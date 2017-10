Hillary Clinton dénonce le language bélliqueux du président américain Donald Trump au sujet de la Corée du Nord, affirmant que les agressions verbales vont engendrer une course à l'armement nucléaire dans la région. "Nous allons désormais avoir une course à l'armement - nucléaire, en Asie de l'Est", déclare la candidate démocrate déchue aux élections présidentielles américaines dans une interview accordée à la chaîne CNN, qui sera diffusée dimanche.

"Nous allons avoir les Japonais, inquiets on le comprend par les missiles nord-coréens qui les survolent, qui estiment qu'ils en peuvent plus compter sur l'Amérique", prédit-elle.

Hillary Clinton critique aussi au cours de l'entretien, enregistré mercredi, la menace de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 par l'Iran avec le Groupe des Six (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie). Elle estime qu'en refusant de certifier l'accord en dépit des preuves qu'il est respecté par Téhéran "nous donne l'air stupide et joue en faveur de l'Iran". "C'est mauvais non seulement dans cette situation, mais cela envoie le message au monde que la parole de l'Amérique ne vaut rien", poursuit l'ancienne secrétaire d'Etat du président démocrate Barack Obama (2009-2013).

Elle souligne sa préférence pour une solution diplomatique. "La diplomatie, éviter la guerre, créer des moyens de dissuasion, est une tâche difficile et longue", observe Mme Clinton qui n'a pas commenté l'opportunité de la démission de l'actuel secrétaire d'Etat Rex Tillerson. "Il ne faut pas y avoir des personnalités impulsives ou idéologiques qui peuvent dire pratiquement, "Et bien, nous en avons fini avec vous".

La candidate aux élections présidentielles américaines déchue par deux fois, face au démocrate Barack Obama en 2008 et au républicain Donald Trump en 2016, a récemment publié un livre dans lequel elle relate sa dernière défaite électorale, en dépit du fait qu'elle ait remporté de 3 millions de voix de plus que son adversaire Trump.