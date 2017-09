Dans "What Happened", Hillary Clinton semble également regretter son stoïcisme lors du dernier débat face à Donald Trump. Elle raconte comment ce dernier l’a déstabilisée, la suivant de près, la fixant du regard, grimaçant. "C’est l’un de ces moments où vous voulez mettre pause et demander à tout le monde : ‘Et vous, que feriez-vous ? Resteriez-vous calme, souriant, et continueriez-vous comme s’il n’était pas en train d’envahir votre espace ?’ Ou est-ce que vous vous tourneriez vers lui, le regarderiez dans les yeux et lui diriez avec force et clarté, ‘Recule, pauvre type, laisse-moi tranquille. Je sais que tu adores intimider les femmes, mais moi tu ne peux pas m’intimider"?

L’ex-secrétaire d’Etat évoque son statut de femme en politique pour cette seconde défaite dans une course à la présidentielle. "J’ai commencé la campagne en sachant que je devrais travailler très dur pour habituer les gens à l’idée qu’une femme pouvait devenir présidente, note-t-elle sur CBS. Cette idée ne colle pas aux stéréotypes qu’on a en tête. Et il y a eu beaucoup de sexisme et de misogynie dans ces attitudes."

"Hillary la crapule"

