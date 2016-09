Hollande, déjà presque candidat

International

Pour François Hollande, c’était le discours de la dernière chance, alors que tous ou presque, qu’ils soient observateurs, rivaux politiques, voire même certains proches, semblent avoir tiré un trait sur ses chances de renouveler son bail à l’Elysée. Autant dire que la tension était forte, au moment de l’entrée en scène du Président, venu mercredi matin évoquer "la démocratie face au terrorisme", dans le cadre un brin compassé de la salle Wagram, à Paris. Objectif du chef de l’Etat : démontrer que malgré les derniers sondages calamiteux, la démission d’Emmanuel Macron et les candidatures de plusieurs de ses anciens ministres (Montebourg, Hamon, Duflot…), on l’avait enterré un peu trop vite. Et qu’il faudrait encore compter avec lui dans l’optique de la présidentielle.

L’objectif, de point de vue, a été atteint : Hollande s’est montré à la fois plus pugnace et plus précis que lors de ces dernières interventions. La feuille de route était claire : se poser en rassembleur de la gauche. Pour cela, Hollande s’est posé en rempart de l’Etat de droit face à tous ceux, à droite et à l’extrême droite, qui s’accommoderaient d’entorses à la Constitution, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. "Pour défendre le droit, il faudrait commencer par l’abaisser, recourir à des internements administratifs dans des camps. Enfermer les suspects sans discernement et sans jugement, a-t-il dénoncé. Les principes constitutionnels ne sont pas des arguties juridiques."