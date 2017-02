Le président François Hollande a souligné à La Valette que l'opération Sentinelle de surveillance des lieux sensibles en France avait permis vendredi, au Louvre, d'"empêcher sans doute un acte dont le caractère terroriste ne fait guère de doute", soulignant que la menace de nouvelles attaques "demeure".

"L'opération Sentinelle a pu permettre, même si c'était des militaires qui étaient visés, d'empêcher sans doute un acte dont le caractère terroriste ne fait guère de doute", a déclaré le chef de l'Etat français devant la presse, au cours d'un sommet européen.

"Il appartient à la justice de faire l'enquête nécessaire", a-t-il toutefois observé.

Pour François Hollande, "la menace, elle est là, elle demeure et nous devons y faire face" et "c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé autant de moyens et nous continuerons à le faire autant de temps qu'il sera nécessaire".

Le président, comme il l'avait fait quelques heures auparavant dans un communiqué de l'Elysée, a de nouveau "salué le courage, la détermination et le jugement de ces militaires qui ont fait face" à l'attaque au Carrousel du Louvre, dans le centre de Paris.

"L'un a été blessé, l'autre a réagi comme il convenait", ayant pu "neutraliser l'agresseur" qui a été "hospitalisé mais va être (...) interrogé quand il sera possible de le faire".

François Hollande a en outre une nouvelle fois "souligné l'efficacité de l'opération Sentinelle qui protège nos compatriotes dans tous les lieux publics" comme "c'était le cas au Louvre".

"En ce moment même, les ministres (Jean-Yves) Le Drian et (Bruno) Le Roux (Défense et Intérieur) sont sur place" pour "avoir la confirmation que l'événement a été totalement maîtrisé", a-t-il encore déclaré.

Dans le communiqué de l'Elysée, le chef de l'Etat condamnait une "agression sauvage", exprimant "sa solidarité au soldat blessé" et redisant "la détermination de l'Etat à agir sans relâche pour défendre la sécurité de nos compatriotes et lutter contre le terrorisme".

Un homme a attaqué vendredi à l'arme blanche, au cri d'"Allah Akbar !", des militaires en faction à l'entrée de la galerie du Carrousel qui mène au musée du Louvre. Les soldats ont riposté, le blessant très grièvement.