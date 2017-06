Plusieurs personnalités politiques belges ont tenu à saluer la mémoire de Simone Veil, l'ancienne ministre française décédée vendredi à l'âge de 89 ans, à l'origine de la loi dépénalisant l'avortement dans l'Hexagone.

Pour le Premier ministre Charles Michel, "c'est une grande Dame qui a porté de nombreux combats politiques progressistes qui s'en va. Simone Veil a marqué l'histoire", a-t-il indiqué sur le réseau social Twitter.

"Simone Veil, une grande dame défenderesse des libertés, des droits des femmes, a tiré sa révérence. Merci pour ces courageux combats. RIP", a pour sa part indiqué Isabelle Simonis, ministre du Droit des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le président du PS Elio Di Rupo a tenu "à saluer la mémoire de Simone Veil, à jamais dans l'histoire des combats pour les libertés individuelles et collectives".

DéFI de son côté a salué "le courage de Simone Veil, femme politique hors norme, symbole du combat pour les droits des femmes et contre l'extrême droite".

L'ancien Premier ministre et député européen Guy Verhofstadt a rendu hommage à une "grande figure libérale et icône des droits des femmes". "D'un courage exceptionnel, nous la regretterons beaucoup", a-t-il ajouté.





Hommages en France

"Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France", a déclaré le président français Emmanuel Macron, sur Twitter.

Dans une déclaration à l'AFP, l'ancien président François Hollande a salué lui aussi une femme qui "a incarné la dignité, le courage et la droiture". "La France perd une de ses grandes consciences, une haute figure morale", a salué l'ancien chef de l'Etat.

A droite, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a indiqué que ce décès "laissera un vide immense". Alain Juppé, le maire de Bordeaux, évoque "un profond respect pour la femme politique, son courage, son audace dans le combat pour la condition féminine".

Marine Le Pen a aussi présenté ses "condoléances les plus sincères" pour "une femme qui aura incontestablement marqué de son empreinte la vie politique. Je salue le combat pour la Mémoire qui fut celui de toute sa vie", a conclu la présidente du Front national (FN).

A gauche, l'ex-Premier ministre Manuel Valls parle "d'une belle et grande Française qui vient de partir: la mémoire de la Shoah, la liberté des femmes, l'engagement européen... une vie unique".

Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Ecologie a écrit, elle, que "le monde perd une grande dame. Ses combats et ses épreuves resteront un exemple pour toutes les femmes".

Plus à gauche sur l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France insoumise, a twitté: "Madame Veil appartient au meilleur de notre Histoire. Et son nom vivra dans notre gratitude pour toujours."





"Un lieu marquant" à Paris promis à Simone Veil

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo va proposer au Conseil de Paris d'attribuer le nom de Simone Veil, qui est décédée vendredi à 89 ans, à "un lieu marquant de la capitale" française. Au nom de la liberté. "Notre pays perd aujourd'hui à la fois l'une de ses plus belles figures d'engagement et en même temps l'un des ferments de sa concorde et de sa cohésion", a déclaré dans un communiqué Mme Hidalgo. La maire a ajouté que "notre ville n'oubliera pas celle qui s'est inscrite dans la lignée des combattantes de la liberté".





Hommages dans le monde

Le message de Simone Veil sur les femmes et l'antisémitisme reste "vivant", a déclaré vendredi à l'AFP le président du Parlement européen, Antonio Tajani, après l'annonce du décès de cette grande figure de la vie politique française.

"Son message est vivant aussi bien en ce qui concerne le droit et le rôle des femmes en Europe, qu'en ce qui concerne l'antisémitisme", a commenté M. Tajani à propos de la première femme présidente du Parlement européen.

"Sa vie est un exemple à suivre. Après le chancelier allemand Helmut Kohl (mort le 16 juin, ndlr), nous perdons une grande Européenne", a-t-il ajouté.

"Elle avait vécu dans sa chair les déchirements tragiques de l'Europe et avait su, par son engagement politique, contribuer à bâtir une paix durable en Europe", a renchéri de son côté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans une lettre adressée au président français Emmanuel Macron.

"Elle fut une combattante infatigable des causes les plus nobles, une femme de grand discernement, confiante dans l'avenir car elle était convaincue qu'avec le temps, le progrès l'emporte toujours", écrit M. Juncker.

Simone Veil fut la première femme à être ministre d'Etat en France ainsi que présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel direct en 1979.

"C'est une grande perte pour nous tous, ce fut une protagoniste du renforcement de la démocratie en Europe, une femme qui s'est beaucoup battue contre l'oubli de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah", a estimé M. Tajani.

"Demain, nous aurons les funérailles de M. Kohl, dans le même temps, il faudra se rappeler de Simone Veil, la grande dame de l'histoire de l'Europe d'aujourd'hui", a conclu l'Italien.

Le groupe du Parti populaire européen (PPE, conservateur) au Parlement a également rendu hommage à "cette immense femme politique européenne dont les innombrables combats en France et au Parlement européen ont fait progresser les droits de tous les citoyens".

"Son parcours est un exemple à suivre pour tous les Européens. Son souvenir et son héritage doivent rester des sources d'inspiration pour les prochaines générations", ont déclaré dans un communiqué conjoint Manfred Weber, le président du groupe PPE, et Franck Proust, le chef de la délégation française du PPE.

A gauche, les eurodéputés socialistes et radicaux ont salué la mémoire de Simone Veil et proposé son entrée au Panthéon à Paris "qui honorerait notre pays".

"Simone Veil, dans sa chair, incarne la construction européenne: déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz, elle verra sa famille décimée pendant la Shoah. C'est avec l'énergie d'une survivante qu'elle a marqué l'Histoire de la France, de la construction européenne et des droits des femmes", ont-ils rappelé dans un communiqué.