Cela fait plusieurs années que Sidy Diallo enchaîne les marathons. En tout, le Français en a couru 154, dont 21 sans chaussures. Ce médecin de 60 ans l'affirme au Parisien : il a beaucoup moins mal aux pieds en courant de cette façon, contrairement à ce que l'on pourrait penser. " Regardez tous ces coureurs avec leurs chaussures très chères. Ils ont tous mal aux pieds. Moi pas du tout, je peux refaire la course en sens inverse si vous me le demandez."





" Tout le monde me demande tout le temps comment je fais", s'amuse celui qui est aussi diplomate. " Je réponds que je ne réalise rien d'anormal. Ma corne de pieds n'est pas plus renforcée que la vôtre. C'est juste un peu d'entraînement. (...) Sur la route, je fais attention à ne pas me planter un clou par accident. Mais sinon je n'ai pas mal du tout et je ne suis pas un être exceptionnel. (...) Courir pieds nus est la chose la plus naturelle au monde. Nos lointains ancêtres n'étaient pas chaussés. Il fallait bien qu'ils courent pour chasser. S'ils avaient dû attendre l'invention des chaussures, aucun n'aurait survécu", poursuit-il.





Sa technique lui a en tout cas permis de réaliser un chrono honorable en bouclant le parcours en 3h50 !





Alors, prêts à tenter cette technique?