L’avocat Alexis Deswaef a plaidé mercredi à l’Onu la cause "juste" de ce territoire occupé.

Le Sahara occidental traîne la réputation d’être le dernier territoire d’Afrique en attente d’une décolonisation complète. Cette ex-colonie espagnole située au sud du Maroc, le long de la côte atlantique, fait l’objet d’un conflit gelé depuis plus de 40 ans entre le Royaume chérifien, qui a inclus de facto ses 266 000 kilomètres carrés dans son territoire national, et le Front Polisario qui réclame son indépendance et a proclamé en 1976 la République arabe sahraouie démocratique. Comment faire respecter l'idéal commun?(...)