Donald Trump, a commencé sa journée sur Twitter samedi à 08H00 par une attaque en règle contre deux des quotidiens les plus respectés des Etats-Unis, avant d'importants entretiens téléphoniques avec plusieurs dirigeants dont Vladimir Poutine.

Sans que les raisons précises de son courroux ne soient claires, M. Trump a publié une série de tweets dans lesquels il accuse le Washington Post et le New York Times d'être "MALHONNETES" et les nombreuses coquilles dont ses messages sont émaillés semblent témoigner de son énervement.

Donald Trump, qui doit avoir ses premiers entretiens téléphoniques depuis qu'il s'est installé à la Maison Blanche avec les dirigeants japonais, allemand, russe et français dans la journée, a préféré se livrer à l'une de ses attaques contre les médias dont il est coutumier, plutôt que de commenter sa première semaine au pouvoir.

Il reproche aux deux journaux "de s'être trompés sur (lui) depuis le début et ils n'ont toujours pas changé de cap, et ne vont jamais le faire. MALHONNETES". Le thème est répété dans trois tweets et le milliardaire éreinte le New York Times pour avoir prédit qu'il "perdra les primaires et ensuite l'élection. FAUSSES INFORMATIONS!".

Twitter est l'un des moyens de communication favoris du président américain qui compte plus de 22,5 millions d'abonnés sur le réseau sociaux. Il y aborde tous les sujets, des plus insignifiants aux plus lourds de conséquences, rendant indispensable pour la presse aussi bien que pour les traders sur les places boursières d'être automatiquement alertés d'un nouveau tweet présidentiel.