Il y avait bien un loup à Wall Street

Il y avait bien un loup dans "Le Loup de Wall Street". La star américaine de cinéma Leonardo DiCaprio est prise dans les remous d’un énorme scandale de détournement de fonds publics malaisiens. Le FBI mène depuis plusieurs mois une enquête financière contre Riza Aziz, beau-fils du Premier ministre malaisien et fondateur de Red Granite Pictures, une boîte de production qui a sorti de sa poche les 100 millions de dollars que cherchaient Leonardo DiCaprio et le réalisateur Martin Scorsese pour leur projet de farce sur les dérives somptuaires et droguées du trader crapule et play-boy Jordan Belfort, le "Loup de Wall Street", sorti en 2013. Comme si le "Parrain" avait été financé par la mafia, en quelque sorte.

Il se trouve que ces 100 millions ne sont qu’une infime partie d’un complexe système de vampirisation de l’argent public - des capitaux initialement destinés au développement du pays - à hauteur de 4 milliards de dollars, via un fonds souverain pourri, 1MDB. Au moment où il produisait le film, Riza Aziz a acquis avec cet argent sale des maisons gigantesques et lofts huppés à Los Angeles et New York et quantité d’œuvres d’art. Vendredi, à la demande des Etats-Unis, la justice suisse a confisqué un tableau de Van Gogh et deux de Monet.

"Hollywood actor 1"

Leonardo DiCaprio apparaît dans la plainte du FBI sous l’appellation" Hollywood actor 1" et est cité pour une virée à Las Vegas en compagnie de Riza Aziz et d’un homme d’affaires malaisien, Jho Low. Le trio aurait profité des fonds publics détournés en prenant de l’argent sur un compte appartenant à Low pour cramer à la roulette 1,5 million de dollars. En un jour. Les liens d’amitié de DiCaprio avec Low sont antérieurs à ces frasques. L’homme d’affaires participe régulièrement aux fonds de charité organisés par la star et lui a même offert un cadeau sympa : l’oscar gagné par Marlon Brando pour "Sur les quais", acheté 600 000 dollars. DiCaprio n’est pas poursuivi dans cette enquête, mais il devrait être cuisiné sur les mœurs et dépenses de ses amis et partenaires professionnels peu soucieux de moralité.

Corruption généralisée

L’entrée du "Loup de Wall Street" dans l’affaire 1MDB remet sur le devant de la scène l’immense scandale financier qui secoue la Malaisie depuis un an. Un scandale qui se déploie en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis sans pour autant faire tomber l’homme fort du pays, le Premier ministre, Najib Razak, directement impliqué. La Malaisie, qui se présente comme un système démocratique multipartite, est en réalité un régime autoritaire, où la corruption règne à tous les étages. Mais Najib aurait porté cette dernière à des niveaux stratosphériques. C’est à son arrivée au pouvoir, en 2009, qu’il a créé 1 Malaysia Development Berhad, un fonds d’investissement souverain destiné à moderniser le royaume. Jho Low, bien que n’occupant aucune fonction officielle, apparaît déjà dans le projet.

En 2014, des enquêteurs malaisiens s’alarment d’un trou de près de 11 milliards d’euros dans les comptes du fonds. Et le 3 juillet 2015, le site d’investigation Sarawak Report, basé à Londres, révèle que le Premier ministre a reçu sur ses comptes personnels 681 millions de dollars en 2013. L’opinion publique descend dans la rue, réclamant la démission de Najib. Ce dernier, qui a envoyé en prison son principal rival politique quelques mois avant pour "sodomie", crie au complot politique. Le numéro 2 du gouvernement, favorable à une enquête indépendante, est limogé, le procureur général remplacé par un proche. Les journaux évoquant l’affaire sont interdits de parution, les manifestations réprimées, les lanceurs d’alerte emprisonnés.

Malgré tout, le scandale se répand hors des frontières. Des enquêtes sont lancées à Hongkong, au Royaume-Uni, à Singapour, aux Etats-Unis. Dès septembre, la Suisse a gelé des millions d’euros d’avoirs douteux, évoquant des "détournements systématiques" d’argent public. En janvier, Najib justifie enfin les 681 millions atterris sur son compte comme un "don personnel de la famille royale saoudienne". En tout, ce sont donc 4 milliards de dollars que recherchent désormais les enquêteurs.

Le Premier ministre dans le collimateur

Selon la plainte des autorités américaines, des proches du pouvoir malaisien, voire des responsables gouvernementaux, ont mené grand train avec l’argent siphonné au travers de sociétés écrans domiciliées dans des paradis fiscaux. Les sommes collectées, loin de financer des usines ou des routes pour les 30 millions de Malaisiens, se retrouvent au capital de la major musicale EMI, servent à acheter un jet privé… ou à créer une boîte de prod.

Le Premier ministre n’est pas cité nommément dans l’enquête américaine, mais apparaît sous le nom de code "Officiel malaisien 1", comme "ultime bénéficiaire" d’un compte malaisien rempli de fonds présumés détournés. Fin avril, 1MDB s’est déclaré en défaut de paiement après avoir échoué à rembourser 50 millions d’euros d’intérêts. Jeudi, Singapour a révélé avoir saisi 163 millions d’euros d’actifs liés au fonds souverain. Il est difficile de croire que Najib, à la fois fondateur, président, et ministre de tutelle de 1MDB, puisqu’il occupe aussi la fonction de ministre de la Justice, n’était pas au courant du détournement d’argent public. Son fils, Mohd Nazifuddin Mohd Najib, est cité dans les Panama Papers. Malgré tout, il s’accroche au pouvoir, entraînant dans la crise son pays, qui après avoir pris de plein fouet l’effondrement du prix du pétrole et du gaz, voit les investisseurs se détourner d’un régime aussi clairement accusé de corruption.Didier Péron et Laurence Defranoux © Libération