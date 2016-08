Initiatives citoyennes (6/7): un toit partagé pour migrants et étudiants d’Amsterdam

International

L’endroit semble encore en travaux entre sacs de ciment, sols vierges et pièces vides. Pourtant, la moitié des occupants est déjà installée, des groupes pour l’instant bien distincts composés d’étudiants néerlandais et de réfugiés détenteurs d’un statut. Ils viennent de Syrie, d’Erythrée ou de Somalie.

Des investisseurs privés

Cette première initiative menée par la municipalité d’Amsterdam, avec des investissements privés, a vu le jour au Starblok Riekerhaven. La résidence accueille depuis début juillet des centaines de nouveaux locataires. Ils ont entre 18 et 28 ans et vivront dans ces studios et appartements, attribués avec le plus de mixité possible entre personnes de même sexe. Deux ou trois chambres, une cuisine, un salon, une salle de bains et des espaces communs forment l’ensemble, certes vétuste mais accueillant. Les résidents ont un budget décoration pour une pièce à vivre, extérieure à tous les logements d’une même unité.