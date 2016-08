Initiatives citoyennes (7/7): l’espoir au bout des gants

International

Son sac de sport à l’épaule, Alan Duarte franchit le pas de la porte de l’unique pièce de sa maison et s’engage dans une étroite ruelle pour descendre le Morro do Adeus, la "Colline de l’adieu", une des douze favelas qui forment l’immense complexe do Alemão, dans le nord de Rio de Janeiro. Ce Brésilien de 28 ans est né et a grandi dans cette zone de 400 000 habitants gangrenée par le trafic de drogues, les affrontements entre les gangs et la police et les règlements de compte. Ici, la mort rôde au coin de la rue et des jeunes, impressionnés par le train de vie des chefs de gangs et fatigués des exactions policières, jouent parfois à un dangereux numéro d’équilibriste.

Assis avec eux, une arme à la main

"Lorsque j’étais adolescent, je fréquentais les fêtes funk organisées par les ‘patrons’ de la favela. Assis avec eux, une arme à la main, j’attirais le regard des filles, je me sentais important", se souvient Alan, dont le frère et d’autres parents sont tombés sous les balles de rivaux ou de policiers.

