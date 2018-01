Le président iranien Hassan Rohani a rejeté dimanche "la violence et la destruction de biens publics" mais a affirmé qu'il fallait créer "un espace pour que les partisans de la révolution et le peuple puissent exprimer leurs inquiétudes quotidiennes".

Cette déclaration rapportée par la télévision d'Etat intervient après trois jours de violences qui ont touché Téhéran et de nombreuses villes de province, où des manifestants ont critiqué le pouvoir et les difficultés économiques.

"Critiquer est totalement différent de l'utilisation de la violence et de la destruction des biens publics. Nous accueillons positivement les critiques", a assuré M. Rohani lors du Conseil des ministres, selon la télévision d'Etat. "Il faut même créer les conditions pour la critique, les protestations légales, y compris des manifestations et des rassemblements légaux", a-t-il déclaré. "C'est le droit du peuple." "Le peuple est totalement libre pour exprimer ses critiques (...) mais il faut faire attention à ce que ces critiques (...) permettent d'améliorer la situation du pays et la vie des gens", a-t-il encore affirmé.

L'Iran a averti dimanche que les manifestants antigouvernementaux allaient "payer le prix" et a limité l'accès aux réseaux sociaux pour tenter d'empêcher de nouvelles protestations, après trois jours de contestation durant lesquels deux personnes ont été tuées.

M. Rohani a également critiqué les déclarations de son homologue américain Donald Trump qui avait affirmé que "le gouvernement iranien devrait respecter" les droits des manifestants. "Ce monsieur aux Etats-Unis, qui veut monter de la sympathie à l'égard du peuple iranien, oublie qu'il l'a traité de terroriste (...)", a jugé Hassan Rohani. M. Trump "n'a pas le droit de compatir avec le peuple iranien".





Environ 200 manifestants arrêtés

Quelque 200 manifestants ont été arrêtés samedi à Téhéran, a déclaré dimanche le vice-préfet de la ville, Ali Asghar Nasserbakht, cité par l'agence Ilna, proche des réformateurs. "Ces personnes ont été remises à la justice (...) Plusieurs étudiants arrêtés ont été libérés et remis à leurs familles", a déclaré M. Nasserbakht. Il a précisé que parmi les personnes arrêtées figurent "40 leaders des rassemblements illégaux".

"Nous agissons avec tolérance et nous espérons que la situation va revenir à la normale le plus vite possible", a-t-il ajouté.

Il a confirmé des "rassemblements épars" dans le centre de Téhéran ajoutant que "la police faisait son devoir" pour contrôler la situation.

Un peu plus tôt, l'agence Fars proche des conservateurs avait affirmé que quelque 200 protestataires tentaient de se rassembler dimanche en début de soirée dans le centre de Téhéran en lançant des slogans.

Des manifestations contre le pouvoir et pour de meilleures conditions de vie ont eu lieu depuis jeudi dans plusieurs villes iraniennes, faisant deux morts. Mais la contestation reste dans l'ensemble faible à Téhéran (8,5 millions d'habitants).