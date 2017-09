Après avoir fait plusieurs morts sur l'île de St-Martin et ravagé les 90% de l'île, Irma s'est dirigée vers Cuba, les Bahamas et la Floride. Sur Twitter les images et vidéos sont nombreuses pour témoigner de la force de cet événement naturel dévastateur.





L'eau est montée à près d'un mètre de hauteur à certains endroits, les fenêtres de certains bâtiments ont complètement laissé passer l'eau, une grue a tourné sur elle-même avant de s'effondrer sur un bâtiment voisin...





Les témoins sur place décrivent le bruit de l'ouragan comme "une énorme turbine".