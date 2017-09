‌Noémie était partie à Miami pour son voyage de noces. Avec Jérémie, ils avaient prévu de faire un roadtrip en Floride avec comme point de départ Miami. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils apprennent que l'ouragan Irma allait arriver. La Dernière Heure a recueilli son témoignage.



"Nous avons appris le lendemain de notre arrivée qu'un ouragan de force 5 allait déferler sur les Caraïbes et la Floride. Plus tard dans la journée, l'ordre a été donné par le gouverneur de l'Etat de tout faire évacuer. Nous avons demandé des renseignements auprès des hôtels suivants qui nous ont confirmé la nouvelle."



Elle raconte avoir vu à la télévision des scènes de panique, où les habitants ont pris d'assaut les supermarchés pour acheter des vivres, en vue de l'évacuation. Ne sachant pas quoi faire face à cette situation inédite, elle a contacté son agence de voyages.



"Nous avons contacté notre agent de voyage qui a lui-même contacté Touring pour notre assurance annulation. Ils ont décrété qu'ils ne pouvaient rien faire car c'était une cause naturelle, et que le ministère des Affaires étrangères belge n'avait pas donné l'ordre d'évacuer."



On leur conseille alors de se barricader. Seul problème, tous les hôtels ont annulé leur venue à cause de l'ouragan. La situation devient difficile car le couple ne peut pas payer de nouveaux billets d'avion pour rentrer en Belgique.



"Pour le moment nous sommes obligés de rester aux Etats-Unis car les vols vers l'Europe sont pris d'assaut et du coup, les prix flambent beaucoup trop pour nous."



Noémie et Jérémie ne sont pas les seuls à vouloir quitter la Floride. Les autoroutes sont bouchées depuis que les autorités floridiennes aient ordonné l'évacuation. Le couple en est maintenant à son deuxième jour de traversée en voiture pour rejoindre Atlanta.



"Nous nous retrouvons seuls au bout du monde avec une menace pour nos vies et nos autorités n'en ont que faire. Aujourd'hui ce que nous voulons c'est que les autorités prennent leurs responsabilités afin que notre assurance puisse nous dédommager. Hormis nos familles et notre agent qui se défonce pour nous, nous n'avons personne à qui parler. Nous nous sentons terriblement seuls."



Après avoir contacté le ministère des affaires étrangères via Facebook, Noémie a contacté le consultat basé à Atlanta. Elle attend actuellement une réponse. Le couple dit se sentir véritablement abandonné par son pays.



"Au dela de l'aspect financier, nous sommes vraiment déçus car notre voyage de noces tombe à l'eau. Cela fait 6 ans que nous économisons."



Leur objectif est maintenant de prendre un avion depuis Atlanta pour Las Vegas. Une fois arrivé dans le Nevada, "nos vies ne seront plus menacées" affirme-t-elle.