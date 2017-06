L’ultimatum posé par l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe au Qatar vient à échéance ce dimanche. But de la manœuvre : faire plier le richissime émirat pour qu’il rentre dans les rangs de l’alliance contre l’Iran.

Décodage intégral de cette crise avec le sociologue et politologue Rudolf el Kareh, spécialiste du Moyen-Orient, régulièrement consulté par les institutions européennes.

Les accusations d’appui au terrorisme formulées à l’encontre du Qatar ne masquent-elles pas une querelle ancienne ?

Oui. Ce sont les apparences. Il y a depuis longtemps des tensions entre le Qatar et l’Arabie saoudite dont les stratégies politiques sont différenciées même si elles se recoupent, comme en Syrie. Le précédent Premier ministre qatari, Hamad ben Jassem dans une interview donnée à un journal britannique il y a six mois a affirmé que le Qatar avait convenu avec l’Arabie saoudite de mener une stratégie de mainmise sur la Syrie. Il a dit : "Nous avions convenu que nous tenions le volant et que les Saoudiens étaient sur le siège arrière. Et tout à coup, sans nous prévenir, ils ont décidé de prendre le volant". Il y avait donc une connivence entre eux pour tenter de contrôler la Syrie mais aussi une concurrence quant au partage sur lequel cela devait déboucher.

Tout ce qui se passe dans le Golfe est la résultante de trois facteurs. Un : l’élection de Trump et sa vision des relations avec les pays du Golfe, à savoir la mainmise sur les sources d’énergie et notamment le pétrole et ses royalties. Deux : l’échec de la guerre saoudienne, couverte par les Etats-Unis, au Yémen. Trois : l’échec de toutes les stratégies de démantèlement de l’Irak et de la Syrie.