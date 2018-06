Les couteaux sont toujours tirés entre le Qatar et ses voisins arabes. L’isolement diplomatique et économique, le 5 juin 2017, du minuscule mais ambitieux émirat insulaire par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l’Egypte (dit "quartet"), répond aux accusations de financement de l’extrémisme islamiste et de relations trop étroites avec l’Iran. Une seconde récrimination "moins pertinente" que la première, nous confie Bertrand Besancenot, qui fut ambassadeur de France au Qatar (1998-2002) puis en Arabie saoudite (2007-2016). Son expérience et sa connaissance du Golfe ont poussé le président Emmanuel Macron à le nommer, en septembre dernier, émissaire du gouvernement afin d’assister la médiation entreprise par le Koweït.

Un an après le début de cette crise, où en est la médiation koweïtienne ?