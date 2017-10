Israël a approuvé mercredi la construction de 176 logements pour des juifs dans un quartier palestinien de Jérusalem-Est occupée et annexée, a indiqué à l'AFP un maire adjoint de Jérusalem.

Le plan approuvé par une commission de la municipalité israélienne de Jérusalem ferait de la colonie de Nof Zion, qui compte déjà 91 logements, la plus importante implantation israélienne au sein d'un quartier palestinien dans la Ville sainte, ont indiqué des organisations israéliennes opposées à la colonisation.

Ces dernières voient dans l'extension de Nof Zion dans le quartier de Jabal Moukaber un "développement très grave" selon les mots de l'ONG La Paix maintenant. Elle confirme selon elles une volonté d'expansion juive dans les quartiers palestiniens de Jérusalem.

Israël a conquis Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexée depuis, proclamant tout Jérusalem comme sa capitale indivisible. La communauté internationale n'a jamais reconnu l'annexion et considère Jérusalem-Est comme territoire occupé. La colonisation est d'autant plus sensible à Jérusalem-Est que la ville est au coeur du conflit israélo-palestinien.

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Ils dénoncent une judaïsation de Jérusalem-Est par les autorités israéliennes.

La colonisation, illégale au regard du droit international, est considérée par une partie de la communauté internationale comme un obstacle majeur à la paix entre Israéliens et Palestiniens.