Jérusalem est à moins de dix kilomètres à vol d’oiseau. Nous sommes au bord du désert de Judée, sur la route de Jéricho, ville palestinienne de la vallée du Jourdain. Et surtout, en Cisjordanie occupée, de l’autre côté de la ligne verte, la ligne de démarcation déterminée par les accords d’armistice de 1949 entre l’Etat d’Israël et les pays arabes voisins.

Fondée en 1975, la colonie de Maale Adumim (40 000 habitants) a tout d’une grande ville israélienne dont elle a acquis le statut en 1991 : une vingtaine d’écoles, des infrastructures sportives et culturelles, un immense centre commercial où se retrouvent toutes les grandes enseignes israéliennes et les banques locales. Au-delà des lotissements de maisons en pierre blonde, les collines désertiques se dessinent, et, par temps clair, on devine au loin la Jordanie. La vie reprend paisiblement son cours en ce début de semaine, après le repos de shabbat. Mais dans les bureaux de la municipalité, le projet d’annexion de Maale Adumim continue de faire parler. Adossée contre un mur, une immense pétition en hébreu : "Il est temps pour l’annexion !"

