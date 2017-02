La loi régularisant les "avant-postes" israéliens en Cisjordanie ponctue la première journée de la visite de Charles Michel en Israël et en Palestine.

La tension est soudainement remontée d'un cran en Israël et en Palestine alors que Charles Michel a entamé lundi une visite officielle qui le conduira à Jérusalem et à Ramallah. Le parlement israélien a adopté tard lundi soir une loi qui régularise les "colonies sauvages". En gestation depuis la fin de l'année dernière, le texte légalise ces implantations juives installées au fil des décennies sur des terres privées palestiniennes, en Cisjordanie.

Amona, qui a défrayé la chronique récemment en raison d'une décision de justice la condamnant à être détruite d'ici mercredi, fait partie de cette soixantaine d'"avant-postes" construits par des colons parmi les plus extrémistes, de leur propre initiative et sans autorisation préalable. Ces petites implantations considérées jusqu'ici comme illégales au regard du droit israélien sont non planifiées par les autorités, à la différence de la plupart des colonies, bâties elles sur des terres publiques.

La loi qui les reconnaît -qui sera examinée par la Cour suprême, qui avait savoir en son temps qu'elle contreviendrait au droit fondamental de la propriété privée- revient donc à déclarer des terres privées palestiniennes propriétés de l'Etat israélien. Elle "vole" des terres privées, a réagi la direction de l'OLP.

La journée avait aussi mal débuté puisqu'une roquette tirée lundi matin de la bande de Gaza était tombée en territoire israélien, sans faire de dégâts. Tsahal avait alors riposté en bombardant cinq positions du Hamas en cours de journée. Benjamin Netanyahou, en visite à Londres, a décrété une "tolérance zéro" pour les roquettes provenant du petit territoire palestinien.





L'Europe en première ligne

Le Premier ministre belge a rencontré à Jérusalem le président Reuven Rivlin. M. Michel a insisté sur la relation privilégiée que la Belgique entretient avec Israël. Une relation qui permet, selon le Premier ministre, d'affirmer en toute franchise la position de Bruxelles, opposée à la colonisation car celle-ci "ne va pas dans le sens d'une relance du processus de paix". "Nous plaidons pour une reprise de la confiance" entre Israéliens et Palestiniens, a souligné M. Michel. "Et l'Europe, qui est le premier partenaire économique d'Israël et le principal contributeur de l'aide humanitaire aux Palestiniens, doit jouer un rôle plus actif parce que ce qui arrive ici a un impact chez nous", a-t-il relevé. Un discours que M. Michel devra tout aussi clairement répéter ce mardi au Premier ministre Benjamin Netanyahou, mieux placé pour décider que le président israélien -dont la fonction est essentiellement honorifique et vouée aux enjeux domestiques.

La position belge est à resituer dans le contexte des annonces faites par Israël depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, et portant sur plus de 6000 logements supplémentaires dans ses colonies de Cisjordanie et Jérusalem-est. Des annonces auxquelles il faut ajouter la déclaration plutôt conciliante de la Maison-Blanche en fin de semaine dernière, pour laquelle "la colonisation n'est pas un problème" pour autant que la tendance ne soit pas à leur expansion et leur multiplication... Au menu de l'entretien, les relations bilatérales belgo-israéliennes, le processus de paix, la lutte contre le terrorisme et celle contre l'antisémitisme. "Nous apprécions grandement les efforts que fait votre pays pour promouvoir tous les efforts de paix dans leur monde", a dit M. Rivlin au Premier ministre belge au début de la rencontre auquel que la presse a pu assister.

Des mutations salutaires

Pour le Premier ministre, les "mutations" survenues dans le monde récemment (dont l'élection de Trump) "sont des occasions de faire bouger les lignes, les positions habituelles" des uns et des autres. Mais la volonté de M. Michel de marteler ce plaidoyer optimiste dans ses rencontres n'aura manifestement pas suffi lors de l'entretien avec Nicolaï Mladenov, le Coordonnateur spécial de l'Onu sur le processus de paix. Le sentiment qui se dégageait à l'issue de celle-ci était "plutôt déprimant", confiait un membre de la délégation ministérielle et parlementaire qui accompagnait M. Michel. Tout semble en effet au point mort: les Israéliens attendent la rencontre avec Donald Trump le 15 février à Washington pour affiner leur position et les Palestiniens sont empêtrés dans une guéguerre interne de laquelle il n'émane rien de bon. Un constat qui, en plus de la loi de régularisation des colonies sauvages, ne fait qu'accentuer l'impression que la solution à deux Etats pour deux peuples est bel et bien en état de mort clinique.