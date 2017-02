La liberté, ce n’est pas uniquement ne pas avoir de barreaux aux fenêtres", explique Davide, en hachant habilement des germes de cresson avec un énorme couteau. "Ce sont les dizaines de petites choses que je considérais tellement évidentes avant, comme par exemple les relations humaines, voir les autres, quand tu veux et où tu veux."

Depuis quatre mois, Davide est le chef du restaurant "In Galera". Il a purgé la moitié de sa peine et a pu, pour la première fois depuis neuf ans, quitter le quartier des cellules pour faire ce qu’il aime le plus au monde : cuisiner. "Je me suis réinventé en cellule, j’ai préparé des plats avec les ingrédients que j’avais sous la main, et je suis devenu le ‘chef coq’ de tous les détenus", ajoute en souriant ce jeune homme de 38 ans, qui doit encore passer dix ans derrière les barreaux.

Des fenêtres de cette cuisine professionnelle, installée dans la cour de la prison, on aperçoit les fourgons de l’administration pénitentiaire car le restaurant est bel et bien situé derrière les murs d’enceinte de cet établissement, inauguré en 1999 à la périphérie de Milan et qui compte 1 200 détenus. Pour y manger, il faut obligatoirement réserver mais ce restaurant où les chefs et les serveurs sont exclusivement des détenus de la prison de Bollate affiche complet midi et soir.