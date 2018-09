L'universitaire Christine Blasey Ford accuse le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, de l'avoir agressée sexuellement en 1982. Voici ses principales déclarations lors de son audition au Sénat, jeudi.

Celle qui s'est dit "terrifiée" mais habitée par le sens du "devoir" s'est exprimée ce jeudi lors d'une audience historique au Sénat américain. Tous ses propos ont été tenus sous serment.

La certitude

"A 100%", a-t-elle répondu quand on lui a demandé si elle était sure de l'identité de son agresseur présumé, Brett Kavanaugh, qui selon elle a agi en présence d'un de ses amis, Mark Judge.

"Rires bruyants"

"A jamais gravés dans mon esprit, les rires bruyants des deux, alors qu'ils s'amusaient à mes dépens (...) J'étais sous l'un d'entre eux alors que les deux riaient".

"Terrifiée"

"Je suis terrifiée. Je suis ici parce que j'estime qu'il est de mon devoir civique de vous dire ce qui m'est arrivé lorsque Brett Kavanaugh et moi étions au lycée".

Tentative de viol

"Je croyais qu'il allait me violer (...) J'avais du mal à respirer et j'ai cru que Brett allait accidentellement me tuer."

"Ses mains sur mon corps"

"On m'a poussée, par derrière, dans la chambre, depuis la salle de bains. Je n'ai pas pu voir qui m'a poussé. Brett et Mark sont entrés dans la chambre et ont fermé la porte à clé derrière eux. Il y avait de la musique dans la chambre (...) On m'a poussée sur le lit puis Brett s'est mis sur moi. Il a commencé à passer ses mains sur mon corps et à me caresser (...) Brett m'a pelotée et essayait d'enlever mes vêtements". Lorsqu'elle a tenté de crier, Brett Kavanaugh a voulu l'en empêcher en plaçant sa main sur la bouche. "C'est ce qui a eu l'impact le plus durable sur ma vie", a-t-elle confié. "J'avais du mal à respirer et j'ai cru que Brett allait accidentellement me tuer".

Impact

"L'agression de Brett a radicalement changé ma vie pendant très longtemps"

Peur

"Mes plus grandes peurs se sont réalisées et la réalité est bien pire que ce que je l'avais craint"