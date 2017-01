International Eldorado En Californie, dans l’Etat le plus peuplé et le plus multiculturel du pays, Latinos, réfugiés syriens ou gardes-frontière s’inquiètent de ce nouveau président dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Reportage Laureen Ortiz En Californie

La nouvelle petite musique anti-immigrés qui résonne outre-Atlantique sonne faux en Californie. Son refrain, la promesse d’un mur avec le Mexique entonné en chœur par Trump et ses supporters, heurte l’essence même de cet eldorado pour quiconque souhaite le conquérir.

Avec plus d’un quart (27 %) de sa population venant d’autres pays en 2012, la Californie arrive en tête des Etats multiculturels, devant New York. Sa diversité, moteur d’une économie ultra-dynamique, est à l’image de la sénatrice que les habitants de l’Etat le plus peuplé du pays ont élue le 8 novembre 2016. Kamala Harris, d’origine indienne et afro-américaine, a promis de se battre pour les valeurs de ses concitoyens dans une capitale qui bat sous pavillon républicain. Cette même diversité qui nous a fait rencontrer tout sauf des "profils types" sur notre chemin. Et c’est peut-être là la beauté du rêve californien, celle de pouvoir tomber n’importe où sur des originaux, des rebelles, des angoissés, des tranquilles, des combattants… de toutes sortes et de toutes origines.