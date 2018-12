Les témoignages commencent à se multiplier en provenance de Strasbourg, où un individu a fait au moins quatre morts et onze blessés.

Parmi ceux-ci, celui d'un tenancier de restaurant qui s'est exprimé au micro du média français LCI:

“J’ai entendu une détonation, j’ai cru que c’était mon ardoise qui était tombée. Malheureusement, au moment où je suis sorti j’ai vu une personne à terre, j’ai vu quelqu’un partir en courant avec une arme. J’ai couru au milieu de la rue voir ce qu’il se passait. J’ai vu cette personne tirer encore un peu partout dans tout Strasbourg. La personne qui a été touchée devant mon restaurant est décédée 15 minutes après.”​

Un Belge tente de rassurer ses proches

Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen, s'est rerouvé caché dans un restaurant de Strasbourg alors qu'un individu était toujours en fuite après avoir ouvert le feu dans le centre-ville.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, il tentait de rassurer sa famille et de donner des nouvelles: "On est caché dans un restaurant à Strasbourg. On a appris par le service de Sécurité du Parlement européen que des coups de feu avait été tirés, mais ça on l’avait déjà entendu, et qu’il y a avait plusieurs personnes au sol. Les gendarmes sont passés pour nous confiner et ont donné l’ordre aux magasins et aux restaurants qui étaient encore ouverts de fermer les rideaux. Il y a eu un vent de panique, les gens étaient à quatre pattes partout. Maintenant, tout le monde est caché dans les différents restaurants. La zone est fermée à la recherche du tireur qui est en fuite"





Hugues Bayet également sur place

L'eurodéputé belge Hugues Bayet se trouvait lui aussi dans un restaurant de Strasbourg à proximité du marché de Noël, explique-t-on à son cabinet. Il soupait avec son équipe et d'autres députés européens quand les coups de feu ont éclaté. Les tenanciers ont eu le bon réfléxe d'immédiatement commencer à fermer toutes les issues.