Hashima, une île fantôme longtemps symbole de modernisation du Japon, était l'endroit le plus densément peuplé au monde en 1960.

Sous terre, à plus de 1.000 mètres de profondeur, une mine de charbon datant du 19e siècle faisait travailler plus de 400 hommes qui se relayaient jour et nuit dans des conditions extrêmes. Avec 95% d'humidité et une poussière de charbon qui se mêlait à la sueur des travailleurs, l'air était moite, collant.

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco en 2015, Hashima retrouve un nouveau souffle. Mais tout le monde n'accueille pas ce nouveau statut avec joie. Pendant la première partie du 20e siècle, la mine a eu recourt au travail forcé de travailleurs chinois et coréens dont les pays ont été partiellement occupés par l'empire japonais.