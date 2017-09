Le journaliste français Loup Bureau est arrivé à Paris dimanche matin, "fatigué mais soulagé" de retrouver enfin famille et amis après plus de cinquante jours d'incarcération en Turquie, sous l'accusation d'appartenance à "une organisation terroriste armée".

Le reporter de 27 ans avait été interpellé le 26 juillet à la frontière turco-irakienne, après la découverte en sa possession de photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG (mouvement considéré comme une émanation du PKK et donc comme "terroriste" par Ankara).

Ces images datent, selon sa défense, d'un reportage sur les conditions de vie des populations syriennes réalisé en 2013 et diffusé sur TV5 Monde.

Le journaliste, dont l'avion s'est posé à 06H45 GMT à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, a été accueilli par sa famille et sa petite amie, avec accolades et embrassades. La ministre de la Culture Françoise Nyssen était également présente.

Dans ses premières déclarations à la presse, il s'est dit "très soulagé d'être revenu" en France. "Je suis très fatigué mais très content d'être là", a-t-il déclaré, les traits tirés, ajoutant qu'il avait été "jusqu'au bout dans l'incertitude de pouvoir partir".

Ses conditions de détention étaient au départ "un peu compliquées", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas été maltraité physiquement mais il y a eu des menaces, des intimidations".

Mais "à partir du moment où M. Macron a annoncé qu'il demandait ma libération, il y a eu des changements", a-t-il souligné.

Le président Emmanuel Macron, avec lequel le journaliste s'est entretenu au téléphone à son arrivée, avait demandé fin août sa "libération rapide" à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

A son départ d'Istanbul, les autorités aéroportuaires avaient fait embarquer Loup Bureau "directement sur le tarmac, pour éviter tout contact avec les médias", d'après Reporters sans frontières, qui a fait campagne pour sa libération.

Les organisations de défense de la liberté de la presse dénoncent des atteintes régulières de la part des autorités turques. Le reporter indépendant, accusé par Ankara d'appartenance à "une organisation terroriste armée", est sous le coup d'une mesure d'expulsion.

'Risque de condamnation'

Loup Bureau, dont la libération a été annoncée vendredi, est resté détenu 51 jours à Sirnak, ville du sud-est de la Turquie.

Sa libération, intervenue dans la foulée d'une visite du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian à Ankara, est "un grand soulagement", s'était "réjoui" Emmanuel Macron.

Interrogé sur une éventuelle contrepartie à cette libération, l'avocat du journaliste, Martin Pradel, avait déclaré: "Je n'ai aucune raison de le penser".

"Simplement faire comprendre aux autorités turques tout le tort qu'elles se faisaient en persistant à emprisonner un journaliste français (...) a pu être suffisant", avait-il dit.

"Tout a basculé au milieu de la semaine dernière avec l'acte d'accusation et la fixation d'une audience", a expliqué Me Pradel, le dossier étant alors transféré à un juge. "Le juge a immédiatement voulu recevoir Loup et a immédiatement statué sur la question de sa libération, alors que par ailleurs l'enquête se poursuit".

Loup Bureau "a toujours au-dessus de lui un risque de condamnation, une condamnation extrêmement grave puisque cela voudrait dire que Loup est un terroriste", a rappelé l'avocat.

La Turquie occupe la 155e place sur 180 au classement 2017 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, une situation qui s'est particulièrement dégradée depuis le coup d'Etat raté de juillet 2016.

Quelque 170 journalistes sont détenus dans le pays, selon le site spécialisé P24. Les journalistes turcs sont de loin les plus touchés, mais leurs confrères étrangers ne sont pas épargnés.

En mai, Mathias Depardon, un photojournaliste français, était lui aussi arrêté dans le sud-est de la Turquie, soupçonné de "propagande terroriste" pour le compte du PKK pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des photos prises lors d'un reportage. Il avait été expulsé après un mois de détention et une importante mobilisation.