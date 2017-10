En difficulté, la Première ministre britannique, Theresa May, pourrait se séparer de son ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, perçu comme un rival majeur, lors d'un remaniement ministériel visant à "réaffirmer son autorité", à la suite de nombreuses critiques, rapporte dimanche le Sunday Times. Theresa May entend "réaffirmer son autorité avec un remaniement ministériel lors duquel elle se prépare à limoger Boris Johnson", après le Conseil européen des 19 et 20 octobre, selon le Sunday Times.

"Je ne suis pas du genre à fuir devant les défis", déclare la Première ministre britannique au journal du dimanche. "Je suis la Première ministre et m'assurer que je suis entourée des meilleurs dans mon gouvernement fait partie de mon travail."

D'après le Guardian, certains dans l'entourage de Theresay May l'ont priée de nommer "une nouvelle génération de députés afin d'insuffler un nouvel élan au Parti conservateur et sauver sa fonction".