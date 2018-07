Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a demandé du "respect" mercredi après des questions sur son éventuelle ébriété pendant le sommet de l'Otan et a assuré que sa démarche chancelante était causée par une sciatique.

Une vidéo très commentée avait montré ce Luxembourgeois de 63 ans avoir des difficultés à se déplacer et avoir besoin d'être soutenu par deux dirigeants européens avant une réception officielle organisée la semaine dernière à Bruxelles à l'occasion du sommet de l'Otan.

"J'avais mercredi dernier une sciatique", a déclaré M. Juncker à des journalistes qui l'interrogeaient sur un éventuel lien avec l'alcool, répétant ce qu'avait déjà dit un porte-parole de la Commission européenne. "Et en plus, j'avais des crampes dans les jambes", a-t-il ajouté.

"J'ai des problèmes de santé qui ne concernent que moi", a dit le chef de l'exécutif européen, se disant "impressionné par l'intérêt que certaines personnes ont pour ces sujets".

"Je demande du respect", a-t-il lancé, parlant de "petitesses" quand il a été interrogé sur des appels à la démission lancés par l'extrême droite autrichienne, qui participe à la coalition gouvernementale au pouvoir à Vienne.

M. Juncker "a publiquement reconnu que sa sciatique le gênait pour marcher. C'était malheureusement le cas mercredi soir", avait déclaré vendredi devant la presse le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

Le président de la Commission a nié tout lien entre ses problèmes pour se déplacer et l'alcool. "C'était correct mercredi dernier et c'est correct ce matin et ce sera correct ce soir et demain matin", a martelé mercredi M. Juncker.

Il y a quatre ans, l'ancien ministre des Finances des Pays-Bas Jeroem Djisselbloem, l'avait qualifié de "fumeur et (de) buveur invétéré", alimentant les attaques de ceux qui lui prêtent une dépendance à l'alcool.