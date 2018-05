International L'animateur des "Douze coups de midi" Jean-Luc Reichmann était hier soir en représentation au théâtre de la Michodière, à quelques mètres de l'endroit où l'individu radicalisé a sorti un couteau, en plein quartier de l'opéra. Choqué lorsqu'il a appris la nouvelle, le visage de TF1 a voulu donner des nouvelles en postant une vidéo sur son compte Facebook.

On le voit arpenter en deux-roues le quartier de l'opéra, dont le trafic est visiblement congestionné. La vidéo est enregistrée aux alentours de 23heures, quelques heures après l'attaque.

Dans une autre publication ce matin, Reichmann détaille son ressenti de la nuit dernière.

"20h50 hier soir quartier de l'Opéra ...







L’auteur de l’attaque au couteau qui a fait un mort et quatre blessés, samedi soir, à Paris, a pu être identifié. Il s’agit d’un Français né en Tchétchénie en 1997. Il a pu être rapidement identifié par la DGSI grâce à sa photo, il était fiché S (pour « sûreté de l’Etat »).

20 minutes plus tôt, même pas à 50 mètres de là, plus de 400 personnes rentrent au théâtre de La Michodière. Sur scène nous jouons l’avant-dernière représentation de Nuit d’Ivresse...Impensable, insupportable pour moi d’imaginer que cet homme est passé devant notre théâtre, comme me l’ont dit les policiers, seulement quelques secondes avant son attaque.Toutes mes pensées vont aux familles des victimes et à toutes les personnes qui co mbattent au quotidien ces actes terroristes."