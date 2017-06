International Jean-Marie Le Pen, ancien représentant du Front National, n'a pas été tendre avec la retraite politique de sa petite-fille, Marion Maréchal-Le Pen. Invité dans l'émission "Zemmour et Naulleau", l'ancien président a dérapé, une fois de plus.

Marine Le Pen, la "paranoïaque"

Visiblement en grande forme au moment de l'interview, il n'a pas épargné sa fille en rappelant qu'elle avait "subi deux échecs cuisants compte tenu de ce qu'on attendait d'elle" lors de l'élection présidentielle de mai. Il a également tenu à dénoncer la "paranoïa" de sa fille.

Il n'y va pas de main morte : "Je pensais honnêtement que Marine Le Pen avait intégré la réalité des deux échecs qu'elle a subis mais qu'elle semble par paranoïa avoir transformés en succès, paraît-il, et que cette réflexion allait l'amener probablement à admettre au sein du bureau politique des débats qui n'avaient pas jusque-là eu l'occasion de se dérouler, malheureusement."

Marion Maréchal Le-Pen, la "lâche"

Mais elle n'est la seule à en avoir pris pour son grade. Aucun cadre du parti n'a été éparné. Sans les nommer, on voit vite de qui il veut parler : "L'un d'entre eux a menacé de partir, l'autre, qui était la plus populaire, s'est retirée, sans qu'on sache pourquoi". La première personne mise en cause est Florian Philippot, qui avait menacé de se retirer du parti si l'abandon de l'euro n'était plus sur la table de négociation. La deuxième "responsable" du naufrage du FN selon lui est sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen. Et c'est elle qui a subi les plus virulentes critiques.

Ancienne députée de la 3e circonscription du Vaucluse, elle a annoncé à la suite de la défaite de sa tante à l'élection présidentielle qu'elle mettait sa carrière politique entre parenthèses. Elle avait invoqué des raisons familiales et une volonté de prendre du recul. Dès cette annonce, l'ancien président avait qualifié cette mise en retrait de "désertion". Ce soir-là encore, il revient sur sa "lâcheté".

Et visiblement, le fait de céder le siège FN de Carpentras à un autre parti a agacé Jean-Marie Le Pen. La journaliste soulève la question du retour potentiel de la jeune femme "pour mieux revenir" sur la scène politique, qu'elle "se met en réserve de la République". A cette hypothèse, Jean-Marie Le Pen réplique : "Où ça, dans le bois de Boulogne ?".

Aucune réaction pourtant sur le plateau à l'évocation de ce lieu bien connu des amateurs de prostitution à Paris.

Après cette pique, M. Le Pen s'est radoucit en soulignant tout de même ses qualités de parlementaire : "Elle avait été élue dans des conditions exceptionnelles, elle s'était révélée d'ailleurs un parlementaire exceptionnellement doué".