Il ne se passe plus un jour sans que la Russie prenne une initiative dans le dossier syrien. Le chef de la diplomatie russe, Sergeï Lavrov, a lancé mercredi une invitation aux représentants de l’opposition politique syrienne - "tous ceux qui souhaitent venir" - à une rencontre organisée vendredi à Moscou. L’objectif est de les informer sur "ce qui s’est passé", lundi et mardi lors de la conférence d’Astana, et sur les suites à donner au "processus" enclenché dans la capitale kazakhe.

"Nous avons reçu une invitation pour le 27 mais l’opposition n’a pas encore décidé d’y assister. Elle veut avant des clarifications concernant la nature de la rencontre", a déclaré à l’AFP Ahmad Ramadan, membre de la Coalition nationale syrienne (CNS), la principale formation de l’opposition en exil.

L’opposition politique était absente de la conférence d’Astana puisque celle-ci a réuni, pour la première fois depuis neuf mois, les représentants du gouvernement syrien et des principaux groupes de belligérants.

Une frêle lueur d’espoir

(...)