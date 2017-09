On ne se lasse pas de venir à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies. La preuve : Robert Mugabe avait de nouveau fait le déplacement. A 93 ans, le président du Zimbabwe bat tous les records : il est le doyen des chefs d’Etat de la planète, mais aussi celui qui est depuis le plus longtemps en fonction. A ce titre, au siège de l’Onu, on ne connaît que lui, et on ne sait même plus combien de fois on l’y a vu. On lui pardonne dès lors volontiers de s’être apparemment assoupi pendant le discours (pourtant tonique et distrayant) de Donald Trump. Les Nord-Coréens risquent, toutefois, de se montrer moins indulgents. D’un visiteur aussi assidu que Mugabe à Pyongyang, et d’un défenseur aussi convaincu de la dynastie Kim, on attendait, en effet, qu’il se dresse vaillamment pour protester contre les agressions verbales dont fut victime ce jour-là "Rocket Man".

Jeanne d’Arc en statue de la Liberté

...