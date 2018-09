Le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a dévoilé le nouveau programme de son parti lors de la clôture du congrès du Labour, mercredi à Liverpool. Ce programme destiné à permettre aux siens de "reconstruire le domaine public et une économie véritablement mixte pour le XXIe siècle", dénote radicalement de la promesse avancée par Theresa May d’offrir le plus bas taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises des pays du G20.









