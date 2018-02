Cela fait quelques semaines déjà que les échanges entre Jonathann et Alexia sont tout ce qu'il y a de plus acides. Les enquêteurs ont mis la main sur certains SMS dans lesquels la banquière de 29 ans reproche clairement à son mari son impuissance et son incapacité à procréer. Jonathann se sent humilié, comme c'est, selon ses dires, souvent le cas.





A la suite d'une soirée raclette dans la famille d'Alexia, le 27 octobre dernier, tout bascule. Une dispute éclate. L'informaticien tente de maîtriser physiquement son épouse avant de "perdre le contrôle" et de finalement l'étrangler jusqu'à ce que mort s'en suive. Paniqué, l'homme de 34 ans affirme que sa compagne s'est changée à leur retour pour se parer d'un short et d'un sweat-shirt... mais il lui a lui-même enfilé les chaussures de running de manière post-mortem. Son plan pour maquiller le meurtre débute.