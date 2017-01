Emmanuel Macron, considéré il y a quelques mois comme un épiphénomène, déstabilise désormais le Parti socialiste. Le candidat du mouvement En Marche continue de fédérer des soutiens de la gauche et du centre.

Ce devait être une bulle. Depuis le printemps dernier, et la création de son mouvement En Marche, ses adversaires, à gauche comme à droite, ne cessaient de répéter que l’effet Macron allait faire "pschitt", dès que les choses sérieuses allaient commencer.

Mais pour l’heure, rien de tel n’a pu être observé. Lors de ses meetings, Macron fait le plein : 2 000 personnes à Clermont-Ferrand - Manuel Valls a fait dix fois moins au même endroit -, 4 000 ce samedi à Lille. "On voit des gens qui ne s’intéressaient plus depuis longtemps à la politique, et aussi beaucoup de jeunes",s’enthousiasme le député PS de la Manche Stéphane Travert, qui le soutient depuis le début.

Le temps est au beau fixe aussi du côté des sondages, qui ont officiellement installé Emmanuel Macron comme le troisième homme de la campagne présidentielle, avec des scores fluctuant entre 16 et 20 %. Loin devant le candidat du PS, qui stagne généralement autour de 10 %. Bien sûr, ces études sont à manier avec une extrême précaution, alors qu’il reste encore plus de cent jours avant la désignation du prochain président de la République. Mais elles témoignent indiscutablement d’une dynamique en sa faveur. Une attraction qui s’explique en partie par l’effet "nouveauté" d’un candidat jeune - 38 ans seulement -, présent sur l’échiquier politique depuis quelques années à peine, et qui est parvenu à préempter les thématiques liées à la révolution numérique. Cet engouement menace surtout le PS, qui, par contraste, paraît enkysté dans ses querelles de chapelle, incapable de renouveler en profondeur son logiciel idéologique et programmatique. "Si la tendance se confirme, il y a un vrai risque de fuite des cerveaux d’un certain nombre de cadres et élus locaux du PS vers le mouvement de Macron", diagnostique Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de l’institut PollingVox.

Contre-offensive

Déjà un certain nombre de caciques du PS ont rejoint Macron : c’est le cas par exemple de l’ancienne ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, ou encore du maire de Lyon, Gérard Collomb. Mais de plus grosses prises encore pourraient suivre. Ainsi Ségolène Royal pose-t-elle un regard extrêmement bienveillant sur le mouvement initié par son cadet qui, par son audace et son culot, lui rappelle sa propre aventure de candidate en 2007. La ministre de l’Environnement a pris Macron sous son aile : elle échange régulièrement avec lui par coups de fil et SMS, lui prodiguant conseils et encouragements. François Hollande lui-même pourrait soutenir Macron : ainsi Dominique Villemot, avocat et intime du chef de l’Etat, affirme-t-il, dans le dernier numéro du "Journal du dimanche", que le président va bientôt exprimer sa préférence pour Emmanuel Macron. Une éventualité rapidement démentie par l’Elysée.

Mais la montée en puissance du fils prodigue ne fait pas seulement des vagues à gauche. Du côté de François Fillon, on surveille également le phénomène comme le lait sur le feu. "Il ne faut pas que l’on se fasse supplanter sur les thèmes de la réforme et du progrès", prévient un parlementaire des Républicains. Conscient du risque, le député de Paris s’est rendu début janvier au salon de l’électronique grand public de Las Vegas, se posant en "candidat du numérique". Une contre-offensive qui n’inquiète pas outre mesure les soutiens de Macron, qui jugent que leur poulain a déjà préempté cette thématique, tandis que Fillon serait davantage perçu comme l’apôtre d’une purge ultralibérale.

Boulette

L’heure est donc à l’optimisme dans l’équipe du candidat d’En Marche. Attention cependant à l’euphorie, qui a contaminé tant de favoris finalement défaits, lors des précédentes élections présidentielles.

Car le plus difficile reste à faire pour Macron. A mesure que sa cote va grimper dans les sondages, il va se retrouver menacé par les tirs croisés de ses adversaires. Du côté de la gauche et de l’extrême droite, on n’a déjà de cesse de cibler le candidat des "élites" et des "médias" que serait Emmanuel Macron. Autant d’arguments porteurs, en cette période de rejet des institutions. D’autant plus que le jeune premier alimente parfois lui-même ces attaques, par le biais de phrases malencontreuses concernant les couches sociales les plus défavorisées. Ainsi, ce week-end, en visite dans le Nord, a-t-il évoqué "l’alcoolisme" et le "tabagisme" dont souffriraient particulièrement les habitants du bassin minier. Une sortie dont ses adversaires se sont immédiatement saisis pour critiquer le "mépris social" du candidat. La boulette est d’autant plus malencontreuse qu’elle fait suite à d’autres, comme lorsqu’il avait évoqué les salariées "illettrées", de l’abattoir breton Gad. S’il veut vraiment l’emporter en mai prochain, Macron va devoir trouver une autre manière de s’adresser aux classes populaires.





Ils le soutiennent

Il n’y a pas que les transfuges du PS qui se rangent derrière Macron. Désormais, le président d’En Marche enregistre des soutiens venus d’un peu partout.

Centristes. Plusieurs politiques proches du centre ont rejoint récemment le mouvement de Macron. C’est le cas en particulier de Corinne Lepage, ex-ministre de l’Environnement, ou encore de Jean-Marie Cavada, ancien présentateur de télévision, entré en politique en 2004. Sylvie Goulard, députée européenne longtemps proche de François Bayrou, fait également partie de l’équipe.

Droite. Trois anciens ministres de droite ont également marqué leur soutien : Renaud Dutreil, ancien ministre de la Fonction publique, Serge Lepeltier, ex-ministre de l’Ecologie, et Jean Arthuis, titulaire entre 1995 et 1997 du portefeuille de l’Economie et des Finances.

Experts. On compte nombre d’experts reconnus dans l’équipe : Thierry Pech, directeur du cercle de réflexion Terra Nova, Philippe Aghion, économiste au Collège de France, ou encore Laurent Bigorgne, directeur de l’institut Montaigne. L’économiste Jean Pisani-Ferry vient également de rejoindre l’équipe, en tant que directeur du pôle "programme et idées". Il est chargé de finaliser le programme présidentiel du candidat.

Société civile. L’écrivain Erik Orsenna est un soutien de la première heure. Laurence Haïm, correspondante de Canal + aux Etats-Unis pendant plus de vingt ans, vient aussi de rejoindre En Marche, dont elle sera une des porte-parole.